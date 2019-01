Cztery gole w jednym meczu. Napastnik Atalanty wmieszał się między Ronaldo i Piątka

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Krzysztof Piątek swoimi występami przykuł uwagę największych. Liderem do pozyskania polskiego napastnika z Genoi jest Juventus Turyn. Kto jeszcze chciałby u siebie byłego snajpera Cracovii?

Zapata ma 27 lat, w Serie A występuje od 2013 roku. Na jego włoskie CV składają się takie firmy jak Napoli, Udinese, Sampdoria i obecnie Atalanta, do której został na dwa lata wypożyczony z klubu z Genui.W żadnym z tych miejsc Kolumbijczyk nie zagrzał na dłużej miejsca, za co po części odpowiadają jego statystyki. W poprzednich rozgrywkach w barwach Sampdorii strzelił 11 goli i był to jego najlepszy sezon w karierze.

Nic też nie zapowiadało, że forma Zapaty eksploduje akurat w klubie z Bergamo. W tym sezonie kolumbijski napastnik występował regularnie od 1. kolejki, ale do końca listopada na jego koncie była tylko jedna bramka.

Od początku grudnia Zapata gra jednak w swojej lidze. Łącznie z jednym występem w Pucharze Włoch reprezentant Kolumbii trafiał do siatki w każdym z ośmiu ostatnich meczów. W tym czasie popisał się między innymi doppiettą z Juventusem, hat trickiem z Udinese i w niedzielę czterema golami z Frosinone. W sumie ma ich na koncie już 14.

Zapata po raz kolejny w pojedynkę zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo, dzięki czemu Atalanta włączyła się do walki o europejskie puchary. Sam napastnik ma z kolei chrapkę na koronę króla strzelców. Wniedzielę w klasyfikacji najlepszych strzelców Kolumbijczyk wyprzedził Krzysztof Piątka (13 goli) i zrównał się na pierwszym miejscu z Cristiano Ronaldo (14).

Debiut Recy

Przy ustalonym wyniku w 83. minucie trener Atalanty posłał w bój Arkadiusza Recę, dla którego był to debiut we włoskim klubie po transferze latem z Wisły Płock. 23-letni polski pomocnik zmienił obrońcę Berata Djimsitiego, Zapata grał do końca, ale dorobku już nie powiększył.

Najgroźniejsi rywale Kolumbijczyka w walce o koronę króla strzelców w Serie A będą mogli odpowiedzieć w poniedziałek. Po południu Genoa Piątka podejmie jego prawdopodobnego przyszłego pracodawcę AC Milan, natomiast wieczorem Juventus Ronaldo zagra u siebie z Chievo.