Dramat w czasie meczu rumuńskiej ekstraklasy. Trener doznał zawału serca

Była 25. minuta spotkania w drugiej kolejce rumuńskiej ekstraklasy. Trener gospodarzy nagle osunął się na ławkę i stracił przytomność. Piłkarze na boisku i kibice na trybunach byli w szoku. Zaczęli łapać się za głowy, niektórzy modlić.

Szybko na miejscu pojawiła się karetka. Lekarze uratowali szkoleniowca za pomocą defibrylatora, a po kilku minutach zawieźli do szpitala.



BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ — Emanuel Roşu (@Emishor) July 21, 2019

"Świadomy i chętny do współpracy"

Mimo tak dramatycznych wydarzeń, sędziowie po kilku minutach wznowili spotkanie. Zespołem gospodarzy kierował drugi trener. Lepsza okazała się drużyna gości, która wygrała 2:0.



Po meczu okazało się, że szkoleniowiec Dinama czuje się coraz lepiej.

- Trener Neagoe znajduje się w stabilnym stanie. Jest świadomy i chętny do współpracy. Nadal przebywa na oddziale kardiologii - poinformował rzecznik Szpitala Ratunkowego Floreasca, Bogdan Oprita.