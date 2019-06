Kownacki w Fortunie na kolejny rok. "Transfer o ogromnym znaczeniu"

Nie ogłoszono na razie, o ile spotkań chodzi, nie podano też ile Niemcy musieliby zapłacić, jeśli chcieliby zatrzymać Polaka na dłużej. Wiadomo natomiast, że jeżeli wejdzie w życie opcja transferu definitywnego, Kownacki pozostałby w Fortunie do 2023 roku.



- Już pod koniec poprzedniego sezonu wyraziłem chęć grania w Fortunie. Czuję się tu komfortowo, mam najlepsze warunki do rozwoju. Cieszę się, że kluby się dogadały. Mam nadzieję, że pomogę zespołowi w nadchodzących rozgrywkach - przyznał Kownacki cytowany przez oficjalną stronę internetową Fortuny.

Krychowiak doceniony w Rosji. Został najlepszym pomocnikiem ligi Grzegorz... czytaj dalej » Polak po raz pierwszy został wypożyczony z włoskiej Sampdorii pod koniec stycznia. Wiosną rozegrał dziesięć meczów w Bundeslidze i strzelił cztery gole.

- To przełom. Kontynuacja współpracy z Dawidem to dla Fortuny transfer o ogromnym znaczeniu. Ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby został z nami. W poprzedniej rundzie pokazał, że potrafi sporo wnieść do naszej ofensywnej gry - dodał dyrektor sportowy klubu, Lutz Pfannenstiel.

Mogą pobić rekord

W sobotę Gianluca Di Marzio, włoski dziennikarz telewizji Sky Sports, informował, że transfer definitywny Polaka jest pewny, a niemiecki klub wyłoży na niego dziewięć milionów euro, czyli rekordowe pieniądze w swojej historii.

Polski napastnik był kapitanem reprezentacji do lat 21, która niedawno wystąpiła w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Biało-Czerwoni zajęli we Włoszech trzecie miejsce w grupie A z dorobkiem sześciu punktów i odpadli z turnieju.



W pierwszej reprezentacji Kownacki rozegrał dotychczas cztery mecze i zdobył jedną bramkę. Brał udział w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji.