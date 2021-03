Lista nietykalnych w Juventusie. Nie ma na niej Ronaldo

W czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Juventus podejmie Ferencvaros. Zobacz przygotowania piłkarzy mistrza Włoch do tego spotkania.

Po tym, jak turyńczycy drugi rok z rzędu odpadli już w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w Serie A mają aż 10 punktów straty do liderującego Interu, władze klubu zaczęły planowanie następnego sezonu. Na razie nie podjęły jeszcze decyzji, czy kolejną szansę otrzyma trener Andrea Pirlo. Dyrektor Juventusu wyśmiał doniesienia w sprawie odejścia Ronaldo. "To zaszczyt mieć go w składzie" Trwa zamieszanie... czytaj dalej »

Odejście możliwe nawet za mniej niż 30 milionów?

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" z obecnego składu tylko pięciu piłkarzy będzie nietykalnych, jeśli chodzi o odejście w letnim okienku transferowych. To: Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Arthur i Danilo.

Wszyscy inni będą na sprzedaż odpowiednią cenę (jak np. Paulo Dybala) albo ich kariery zbliżają się ku końcowi (Giorgio Chiellini i Gianluigi Buffon).

A co z Ronaldo? Fabio Paratici, dyrektor zarządzający w Juventusie, przyznał niedawno, że "przyszłość piłkarza bez wątpienia jest w Turynie". Ale ponad 30 milionów euro rocznej pensji Portugalczyka, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku, zdaniem "La Gazzetty", może stanowić problem dla władz klubu.

Madrycki "AS" twierdzi, że jeśli CR7 jasno da do zrozumienia, że ​​chce opuścić stolicę Piemontu tego lata, to mistrz Włoch nie będzie mu stawał na drodze. Juventus ponoć zaakceptuje ofertę nawet na poziomie 25 milionów euro.

"Między nami"

Piłkarz przygotowuje się w Turynie z kolegami z reprezentacji do meczów eliminacji mistrzostw świata. O ewentualny transfer został zapytany selekcjoner Portugalczyków podczas konferencji prasowej.

- Gdyby poprosił mnie o radę w sprawie swojej przyszłości, zawsze będę dostępny. Z pewnością mógłbym mu dać radę - stwierdził Santos.

- Znam go bardzo dobrze, trenuję go od 18. roku życia, mam z nim świetne relacje. Dużo rozmawiamy, ale rzeczy, o których mówimy, pozostają między nami - podkreślił.

Źródło: Getty Images Trener Santos ma świetne relacje z Ronaldo

W najbliższych dniach mistrzowie Europy zagrają w ramach eliminacji katarskiego mundialu kolejno z: Azerbejdżanem, Serbią i Luksemburgiem.

- Cristiano wygrał wszystko na poziomie klubowym. W reprezentacji - po mistrzostwach Europy w 2016 roku - musi tylko zdobyć Puchar Świata - wyznał Santos.