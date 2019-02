"Przesądy są dla słabych ludzi". Cracovia chce po niemal 70 latach wygrać przy Łazienkowskiej

Z drugiej strony stadion przy Łazienkowskiej to dla krakowskiego klubu przeklęte miejsce. Po raz ostatni wygrali tam 4:2 w 1951 roku. Trener Probierz nie zamierza jednak zajmować się klątwami i przesądami.



- One są dla słabych ludzi. Po to się cały tydzień trenuje, aby wyjść na boisko i pokazać się z jak najlepszej strony. Ja nie chodzę w tych samych majtkach i skarpetkach tylko zmieniam je regularnie, autokar też może jechać do tyłu. Wiadomo, że porażka to najlepszy przyjaciel trenera, czai się za rogiem, jest cierpliwy i przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Miałem w tym sezonie serię, że nie potrafiliśmy wygrać w ośmiu kolejnych meczach, ale miałem i taką, że moja drużyna była niepokonana w szesnastu. W Warszawie wiele zespołów przegrywa już przed rozpoczęciem spotkania, dlatego odpowiednie podejście mentalne jest bardzo istotne. To Legia jest pod dużą presją i musi wygrać - zauważył.

Zwycięstwa na początek

Zarówno Cracovia, jak i Legia dobrze zaczęły drugą rundę ekstraklasy. Pasy pokonały u siebie Piasta Gliwice 2:1, a mistrzowie Polski dzięki bramce Artura Jędrzejczyka wywieźli trzy punkty z Płocka, gdzie zmierzyli się z Wisłą.

Źródło: Newspix Cracovia zaczęła rundę wiosenną od wygranej



- Legia, to zespół zakładający na rywali agresywny pressing, poza tym mają bardzo mocne stałe fragmenty gry. Ćwiczyliśmy, jak się przed tym zabezpieczyć. Chcemy w Warszawie zrobić swoje, bo wciąż walczymy, aby zapewnić sobie miejsce w czołowej ósemce - zadeklarował Probierz, który przyznał, że trudno zdobyć jakieś najświeższe informacje o Legii, gdy Ricardo Sa Pinto zamyka wszystkie treningi i jak w pobliżu pojawi się jakaś obca osoba, to jest tam duże zaniepokojenie. Szkoleniowiec Pasów podkreślił jednak, że nie wszystko da się zabezpieczyć i szpiegowskie oko może być w "najmniej oczekiwanym miejscu".

- Wszyscy chcieli takiego trenera w Legii to mają. Mnie żadne gierki nie interesują. Widzę na Twitterze podteksty, żeby nas skłócić - zastrzegł się dodając, że u niego zajęcia są otwarte dla wszystkich i każdy może zobaczyć, jak jego drużyna pracuje.



- Wszyscy chcieli takiego trenera w Legii to mają. Mnie żadne gierki nie interesują. Widzę na Twitterze podteksty, żeby nas skłócić - zastrzegł się dodając, że u niego zajęcia są otwarte dla wszystkich i każdy może zobaczyć, jak jego drużyna pracuje.



Cracovia po 21 kolejkach zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 30 punktów. Legia jest druga i ma 12 punktów więcej.

Mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 18.