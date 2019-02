Rywal uciekał, ale Bayern w końcu go dopadł. Koledzy skuteczniejsi od Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Dla mistrzów Niemiec spotkanie w Augsburgu było ostatnim sprawdzianem przed wtorkową konfrontacją 1/8 finału Ligi Mistrzów z Liverpoolem. W związku z tym meczem wydawało się, że trener Niko Kovac może dać odpocząć kilku swoim kluczowym piłkarzom.

Bayern wyszedł jednak na boisko na WWK Arena w podstawowym składzie. W jedenastce pojawił się też bramkarz Manuel Neuer, który nie grał w lutym z powodu kontuzji palca.

Źródło: Getty Images Lewandowski był aktywny w meczu z Augsburgiem

Błyskawiczny gol

Lewandowski pisze historię. Tylko dwóch skuteczniejszych w Bayernie Kolejne wielkie... czytaj dalej » Piłkarze Bayernu zamierzali grać o pełną pulę w Augsburgu, ale chyba wyszli na to spotkanie niezbyt skoncentrowani. 14 sekund - tyle potrzebowali piłkarze gospodarzy by objąć prowadzenie! W zamieszaniu na polu karnym piłkę do własnej bramki skierował Leon Goretzka.

Przyjezdni oczywiście chcieli szybko odrobić straty i dużo nie brakowało, a uczyniłby to Lewandowski, który minął się z piłką po podaniu Davida Alaby. W innej akcji bramkarz Gregor Kobel uprzedził Polaka.

Bayern dopiął swego w 17 minucie. Wówczas Joshua Kimmich posłał dalekie podanie, które wykorzystał Kingsley Coman, trafiając z bliskiej odległości. To dziesiąta asysta Niemca w sezonie, co jest najlepszym wynikiem w Bundeslidze.

Kiedy wydawało się, że drugi gol dla monachijczyków jest tylko kwestią czasu, to Augsburg ponownie objął prowadzenie. W 23. minucie miejscowi przeprowadzili akcję lewą stroną, Philipp Max ostro dośrodkował w pole karne Bayernu, a całość wykończył mocnym strzałem pod poprzeczkę Dong-Won Ji.

Źródło: PAP/EPA Ji triumfuje po golu

"Lewy" w poprzeczkę

Hamann znowu o Lewandowskim. "Liczę, że sterroryzuje obronę Liverpoolu" Ekspert... czytaj dalej » Bayern był blisko wyrównania w 34. minucie, kiedy główkujący Lewandowski trafił w poprzeczkę. To byłby historyczny gol. "Lewy" miał szansę wyrównać rekord Claudio Pizarro i stać się najskuteczniejszym piłkarzem zagranicznym w historii Bundesligi (obaj mają dorobek 194 bramek).

Bawarczykom szczęście dopisało w trzeciej doliczonej minucie pierwszej połowy. Po szybkiej kontrze Goretzka wypuścił w bój Comana, a ten płaskim strzałem między nogami bramkarza umieścił piłkę w siatce.

Po zmianie stron goście poszli za ciosem. W 53. minucie Alaba huknął z ostrego kąta obok bezradnego golkipera i Bayern objął prowadzenie 3:2. W 60. minucie Lewandowski mógł dołożyć kolejnego gola do dorobku swojej drużyny, ale niecelnie uderzył z powietrza. Mimo prób z obu stron do końca meczu wynik nie uległ już zmianie.

Po tym meczu prowadząca w tabeli Bundesligi Borussia Dortmund przystąpi do poniedziałkowego spotkania z FC Nuernberg, mając tylko dwa punkty więcej od Bayernu.

Augsburg - Bayern 2:3 (2:2)

Bramki: Goretzka - sam. 1', Dong-Won Ji 23' - Coman 17', 45'+3', Alaba 53')