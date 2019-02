Lewandowski, Piątek i Milik strzelają, Brzęczek ma problem. "Nie wszyscy będą na boisku"

- Są bardzo skuteczni i grają w czołowych klubach Europy. Wszyscy, a szczególnie Krzysztof Piątek, bardzo się rozwinęli - komplementował Brzęczek piłkarza Milanu, Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika.

Tak się złożyło, że wszyscy wymienieni należą do najlepszych strzelców ligi włoskiej i niemieckiej.

Decyzja przed pierwszym meczem

- Jeśli chodzi o taktykę, to decyzję, czy będziemy grać jednym, dwoma, czy trzema napastnikami podejmiemy przed pierwszym meczem eliminacji. Dla mnie ważne jest to, że są to zawodnicy bardzo świadomi, którzy wiedzą, co będzie nas czekać w reprezentacji - dodał selekcjoner.

Zwrócił uwagę, że cała trójka rozumie swoją rolę w kadrze. - Oczywiście każdy chce grać, każdy jest gotowy, ale są też świadomi tego, że nie wszyscy będą jednocześnie na boisku - podkreślił Brzęczek.

Trudna sytuacja Kownackiego

Kilka słów poświęcił także Dawidowi Kownackiemu, który zamienił niedawno Sampdorię na Fortunę Duesseldorf.

- Ten transfer otworzył mu szansę na bardziej regularną grę, ale patrząc obiektywnie na pozycji numer dziewięć mamy bardzo dużą rywalizację, dlatego "Kownaś" nie będzie miał łatwo. Jest piłkarzem, którego obserwujemy - stwierdził.

Selekcjoner został także zapytany o kontakt, jakim miał ze swoimi napastnikami w ostatnim czasie. - Z Robertem i Krzyśkiem rozmawiałem. Byłem już i będę ponownie w Monachium. W weekend obserwowałem mecze Atalanty z Milanem i Interu z Sampdorią we Włoszech. Spotkałem się z zawodnikami, którzy grają w tych klubach. Po Krzyśku widać świadomość tego, co się dzieje, ale też dużą pokorę i że twardo stąpa po ziemi - zaznaczył.

Reprezentacja Polski eliminacje do przyszłorocznego Euro rozpocznie 21 marca wyjazdowym meczem z Austrią. Pozostałymi rywalami Biało-Czerwonych będą: Łotwa, Macedonia, Izrael i Słowenia.