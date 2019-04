"Bild": Bayern oferuje 50 milionów za włoski talent

Monachijczycy już potwierdzili transfery 23-letniego Benjamina Pavarda z VfB Stuttgart (35 milionów euro) oraz jego rówieśnika Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt, bijąc przy tym klubowy rekord (80 mln). Obaj są obrońcami i aktualnymi mistrzami świata z reprezentacją Francji.



Kolejnym wzmocnieniem miałby być Zaniolo, gracz, który może grać w środku pola oraz na obu skrzydłach. 19-letnim Włochem interesują się największe europejskie kluby, na czele z Realem Madryt, Juventusem czy Manchesterem City.

"Największy program inwestycyjny w historii klubu"

Według "Bilda" Bayern gotów jest zaoferować za jeden z największych talentów w Italii 50 mln euro. Pod koniec marca prezydent FCB Uli Hoeness zapowiedział, że rozpoczął się proces odmładzania drużyny, a zmiany określił "największym programem inwestycyjnym w historii klubu".



Kontrakt Zaniolo, który w zeszłym roku za 3,5 mln euro trafił z Interu do Romy, obowiązuje do 2023 roku. W obecnym sezonie zagrał w 32 spotkaniach, zdobył sześć bramek i dołożył dwie asysty. Przy okazji zapracował na debiut w reprezentacji, występując w marcowych spotkaniach eliminacyjnych z Finlandią i Liechtensteinem.



Wpływ na jego ewentualny transfer do Monachium może mieć brak awansu Romy do Ligi Mistrzów. W takim wypadku niewykluczone, że rzymianie musieliby pozbyć się kilku zawodników, w tym właśnie Zaniolo.