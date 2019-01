Bayern trenuje w Katarze. Kibice oburzeni, Rummenigge broni decyzji

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Piłkarze mistrzów Niemiec polecieli nad Zatokę Perską w piątek. W Dosze będą trenować do 10 stycznia. Osiem dni później meczem z Hoffenheim wznowią rozgrywki Bundesligi.



Kapitan wspiera kapitana. "Czasem popełnisz błąd" W wywiadzie dla... czytaj dalej » Od lat nic się nie zmienia. Gdy w 2011 roku Bayern po raz pierwszy organizował zgrupowanie w Katarze, Rummenigge tłumaczył, że trudno znaleźć lepsze warunki do treningu podczas zimowej przerwy.



Kibiców bawarskiej ekipy to nie przekonuje. W zeszłym roku podczas jednego z domowych spotkań wywiesili transparenty z hasłami: "Pieniądze nad prawami człowieka" czy "Otwórzcie oczy w wyborze sponsora".

"Prowadzimy dialog"

Organizacje broniące praw człowieka od dawna alarmują o sytuacji w księstwie. Wskazują głównie na los pracowników zatrudnionych przy budowach obiektów na piłkarskie mistrzostwa świata w roku 2022. Raporty Amnesty International informowały o zagrożeniach. Wskazywano na brak odpowiednich zabezpieczeń w miejscach pracy czy potworne upały. Donoszono o głodowych pensjach, które czyniły z pracowników, głównie zagranicznych, wręcz niewolników.



Szacuje się, że Katarze pracuje około dwóch milionów imigrantów. W ostatnich latach setki osób zginęło w wypadkach lub nie wytrzymało ekstremalnych warunków.