Media: Bayern złożył pierwszą ofertę za Sane

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Sane jest głównym celem transferowym Bayernu w letnim oknie transferowym. Niemiec ma wzmocnić rywalizację na skrzydłach bawarskiego zespołu, z którym po zakończeniu rozgrywek rozstają się dwaj weterani: Arjen Robben i Franck Ribery. Sane występuje w błękitnej koszulce od trzech sezonów. W 133 meczach zdobył 39 goli.

- Myśleliśmy o nim, gdy grał jeszcze w Schalke. Jednak nie mogliśmy mu wtedy zagwarantować regularnych występów w pierwszym składzie. Robben i Ribery trzy lata temu byli na topie - przyznał w piątek Karl-Heinz Rummenigge, prezes rady nadzorczej Bawarczyków.

Jego wypowiedź zbiegła się w czasie z doniesieniami Romano, który poinformował, że mistrzowie Niemiec przedstawili Manchesterowi City pierwszą ofertę za skrzydłowego, opiewającą na 80 mln euro. Tymczasem Nicolo Schira z "La Gazzetta dello Sport" przedstawia szczegóły kontraktu. Według jego informacji Sane otrzymał propozycję pięcioletniej umowy gwarantującej zawodnikowi 10 mln euro rocznie.

Pozyskanie tak klasowego gracza ofensywnego z pewnością ucieszy Roberta Lewandowskiego, który ostatnio wypowiadał się o nim w samych superlatywach:

- To świetny piłkarz o znakomitej jakości i wielkim potencjale. Wiele razy widziałem go w akcji. To zawodnik, który może natychmiast podnieść naszą jakość, udoskonalić zespół - powiedział w tym tygodniu Polak.

Bayern dokonał już dwóch znaczących wzmocnień przed nowymi rozgrywkami. Klub z Allianz Arena wydał 115 mln euro na transfery Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda.

Nastoletni następca?

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Sane pozostanie tylko w sferze marzeń zespołu z Monachium. Po finale Pucharu Anglii Pep Guardiola twierdził, że Manchester City nie chce rozstawać się z niemieckim skrzydłowym.

- Zaoferowaliśmy mu przedłużenie kontraktu. Chcemy by został. Czy możemy dać na to lepszy dowód niż fakt, że od sześciu, siedmiu miesięcy chcemy przedłużyć jego umowę? - przekonywał hiszpański szkoleniowiec. Aktualny kontrakt wiąże Sane z The Citizens jeszcze przez dwa lata.

Angielskie media informują, że mistrzowie Premier League mają już plan, jak wykorzystać środki ze sprzedaży Sane. Na ich celowniku znalazł się 19-letni Portugalczyk Joao Felix, który zrobił furorę w ostatnim sezonie w barwach Benfiki Lizbona. Przedstawiciele klubu z Etihad Stadium mieli już kontaktować się z portugalskim zespołem w kwestii potencjalnego transferu. Klauzula wykupu nastolatka wynosi 120 mln euro i takiej kwoty Benfica oczekuje za swoją gwiazdę.