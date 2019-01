Wymiana ciosów w Bundeslidze i kosmiczna asysta byłego legionisty

To była popisowa kontra. Zaczęło się już od Dudy, który przejął piłkę jeszcze przed swoim polem karnym, skończyło się na Marku Grujiciu. Zanim ten wpakował piłkę do bramki, ta wędrowała jak po sznurku między kolejnymi piłkarzami. Ostatnie podanie otrzymał od Dudy. Piętą, gdy Słowak stał tyłem do bramki.



ASYSTA KOLEJKI? SEZONU?! ALE TO ZROBIŁ ONDREJ DUDA!!!



Zobaczcie znakomitą akcję Herthy BSC w meczu z Schalke 04. To będzie hit Internetu! #BundesTAKpic.twitter.com/3sWsrBJgyN — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 25 stycznia 2019





Gospodarze doprowadzili dzięki temu do remisu. Wcześniej prowadzenie Schalke dał Jewhen Konoplianka. Hertha zmuszona była odrabiać straty po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni w tym meczu. Dwa gole wpadły jeszcze przed przerwą. Na trafienie Marka Utha, tuż przed zejściem do szatni, odpowiedział Vedad Ibisević. Po zmianie stron bramki już nie padły.

Najlepszy sezon w Niemczech

Monachium wyróżniło Philippa Lahma. Pierwszy taki sportowiec w historii Legenda... czytaj dalej » Duda kosztował Herthę około czterech milionów euro. Przeszedł do niej latem 2016 roku, tuż przed mistrzostwami Europy, w których zresztą zagrał w barwach reprezentacji Słowacji.

Pierwszy sezon stracił z powodu kontuzji kolana. W drugim grywał nieregularnie, na dobre odżył dopiero teraz. W Herthcie jest zawodnikiem niezastąpionym, śmiało można go też zaliczyć do czołowych pomocników całej Bundesligi. W piątek zaliczył dopiero drugą asystę w sezonie. Goli ma za to aż dziewięć, najwięcej spośród wszystkich zawodników swojego zespołu.

Dwa gole i asysta w tym roku

Rok zaczął wyśmienicie. Przed tygodniem Hertha pokonała na wyjeździe Norymbergę (3:1), a Słowak zdobył dwa gole.

Celem berlińczyków jest awans do europejskich pucharów. W tej chwili zajmują siódme miejsce.