Przełożenie igrzysk w Tokio? "To decyzja dla naukowców i lekarzy"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Polski Komitet Olimpijski apeluje o przełożenie igrzysk. "Nie można dłużej czekać" Polski Komitet... czytaj dalej » Szkoleniowiec nie chciał jednoznacznie powiedzieć, że igrzyska w Tokio, które mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia, z powodu pandemii należy przenieść.

- Nie politycy i działacze, ale lekarze oraz naukowcy powinni decydować o tym, czy igrzyska trzeba przesunąć - przyznał. - Moim skromnym zdaniem można je przeprowadzić dopiero wtedy, kiedy się wygasi pandemię. Może w październiku? Igrzyska wojskowe odbywały się w zeszłym roku w październiku w Wuhan w Chinach i wszystko było dobrze. Nie jest jeszcze wtedy zimno i można spokojnie organizować imprezę. Ale nie laicy, ale eksperci o tym zadecydują - stwierdził twórca sukcesów sztafety mężczyzn 4x400 metrów.

Atalanta - Valencia przykładem

Mówiąc o igrzyskach w Tokio, które zgromadzą tysiące sportowców i kibiców z całego świata, Lisowski przywołał przykład meczu Atalanta Bergamo - Valencia w Lidze Mistrzów, który według epidemiologów mógł znacząco przyczynić się do wielkości pandemii we Włoszech.

- To dobry przykład, że w takich sytuacjach powinni decydować nie laicy, ale eksperci, naukowcy. Nie można narażać zdrowia i życia tysięcy młodych ludzi. Ale nie można im też odbierać nadziei. Może uda się zorganizować igrzyska na przykład w październiku, a jak nie, to trzeba pomyśleć o przeniesieniu na kolejny rok. Może do tego czasu uda się opracować jakiś lek? Powtórzę jednak, że o tym, czy igrzyska mają się odbyć w wyznaczonym czasie, nie powinni decydować politycy, tylko eksperci, tak jak jest w każdej innej dziedzinie życia - skomentował.

Sportowcy pracują z nadzieją

Lisowski powiedział, że tak jak w przypadku innych sportowców, jego podopieczni też mają mocno zmieniony plan treningowy, przystosowany do aktualnych możliwości.

- Jasne jest, że nie usiądziemy w miejscu. Stadiony, hale, siłownie są pozamykane, ale lasów i wałów przy rzece jeszcze nie zamknięto. Pozostaje biegać i pracować w takich warunkach, jakie są. Niektórzy posiadają przydomowe siłownie i mają trochę lepiej, a innym pozostaje praca w domowych warunkach. Każdy ćwiczy na tyle, na ile może. Sportowcy pracują z nadzieją i nie można im tej nadziei odbierać - zakończył.

Na całym świecie nowym rodzajem koronawirusa zarażonych jest ponad 342 tys. osób, w tym ok. 14,7 tys. zmarło. W Polsce liczba potwierdzonych przypadków wynosi 649, w tym siedem zgonów.