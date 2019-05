List w sprawie Semenyi. Bez ograniczeń uprawniona do startów z mężczyznami

Irinę i Tamarę nazywano braćmi, innym zniszczono życie. Na długo przed Semenyą Odzierana jest z... czytaj dalej » 1 maja Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił apelację Semenyi - mistrzyni olimpijskiej i trzykrotnej mistrzyni świata na dystansie 800 m - w sprawie przepisów regulujących zasady rywalizacji biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. W myśli zmian zatwierdzonych przez IAAF, zawodniczki rywalizujące na dystansach od 400 m do jednej mili będą musiały farmakologicznie go obniżyć.

A tzw. hiperandrogenizm to właśnie przypadłość reprezentantki RPA.

"Niezwykle problematyczne i niezgodne z etyką"

Po werdykcie ogłoszonym przez CAS oświadczenie wydało WMA. Światu medycznemu zaleciło niestosowanie się do dyspozycji IAAF. - Uważamy za niezwykle problematyczne i niezgodne z etyką, że przepisy sportowe wymagają od lekarzy przepisywania niektórym zawodniczkom leków działających hormonalnie, których zadaniem jest zmniejszenie naturalnych warunków fizjologicznych w ich organizmach - oświadczył Frank Ulrich Montgomery, przewodniczący Rady WMA, w wywiadzie udzielonym australijskiej telewizji.



Montgomery podkreślił, że nawet "znaczne różnice w poziomie testosteronu są całkowicie normalne, a na jego wysoki poziom nie mają wpływu żadne działania o charakterze patologicznym".



In a letter to the World Medical Association, the IAAF has stated that Caster Semenya, a woman, was free to compete as a man unrestrictedly. The IAAF letter has been slammed by many people on social media, seen as an attempt by the IAAF to humiliate Casterhttps://t.co/Bjk9rluSVa — This Is Africa (@ThisIsAfricaTIA) 9 maja 2019





Federacja lekkoatletyczna odpowiedziała listem podpisanym przez trzech lekarzy. "Nasze regulacje nie powstały po przeanalizowaniu jednej sprawy, ale po badaniach i obserwacjach trwających przez 15 lat. Zgromadzone materiały zostały przekazane Trybunałowi Arbitrażowemu i były dyskutowane w czasie przesłuchań. Na ich podstawie zdecydowano o podtrzymaniu prezentowanego przez nas stanowiska" - napisano.



Podkreślono, że każda biegaczka z udokumentowanym podwyższonym poziomem testosteronu ma prawo odmówić kuracji. Jeżeli na odmowę się zdecyduje, nie będzie uprawniona do rywalizacji z kobietami w najważniejszych zawodach na dystansach od 400 m do mili.



Będzie uprawniona do startu w zawodach, które nie mają rangi międzynarodowej. Bez ograniczeń.



Będzie uprawniona do startu w zawodach w klasyfikacji mężczyzn. Bez ograniczeń.



Będzie uprawniona do startu w zawodach w klasyfikacji intersex. Bez ograniczeń.



Semenya zapowiedziała, że leków brać nie będzie.