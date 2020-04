Obawy w sprawie igrzysk. Szczepionka czynnikiem "zmieniającym zasady gry"

Z powodu pandemii wirusa zmagania olimpijskie w Tokio zostały przełożone niemal równo o rok, na okres od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku.

Wszystko zależy od szczepionki

Cytowany w piątek przez BBC profesor Devi Sridhar, który jest kierownikiem ds. globalnego zdrowia na uniwersytecie w Edynburgu, stwierdził, że opracowanie skutecznego i niedrogiego leczenia będzie miało kluczowe znaczenie dla odroczonych igrzysk.

Jego zdaniem wszystko zależy od wynalezienia szczepionki na koronawirusa. - Słyszymy od naukowców, że to możliwe. Myślałem, że to kwestia roku albo półtora, ale słyszymy, że może nastąpić wcześniej - przyznał.



- Jeśli dostaniemy szczepionkę w ciągu następnego roku, to myślę, że (igrzyska - PAP) są realne. Szczepionka okaże się czynnikiem "zmieniającym zasady gry". Skuteczna, niedroga, dostępna - podkreślił. - Jeżeli jednak nie uzyskamy przełomu naukowego w tej sprawie, to uważam, że wygląda to bardzo nierealnie - dodał profesor.

Wsparli budżet

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekaże kilkaset milionów dolarów do budżetu igrzysk w Tokio w związku z ich przełożeniem na przyszły rok. Przewodniczący tej organizacji - Thomas Bach - zaznaczył też, że nie wchodzi w grę kolejna zmiana terminu imprezy.

Z powodu pandemii odwołano niedawno zaplanowaną na maj jego wizytę w Japonii. Miał wówczas dokonać przeglądu stanu przygotowań.