Williams pod ścianą po odejściu Kubicy. Oferta dla 19-latka, jeśli znajdzie pieniądze

34-letni krakowianin decyzję o opuszczeniu dotychczasowego teamu ogłosił już we wrześniu, lecz jego lada moment byłym już pracodawcom (do końca sezonu pozostało tylko GP Abu Zabi z 1 grudnia), nadal nie udało się uzupełnić ekipy. Jest to jedyny zespół, który nie zamknął składu na rok 2020 i który wciąż poszukuje trzeciego kierowcy. Być może będzie nim Leeds, lecz przynajmniej na razie jest to dosyć odległa, pełna znaków zapytania wizja.

Aby nastolatek stał się rezerwowym Williamsa, musiałoby zostać spełnionych kilka warunków. Najważniejszym jest oczywiście wkład finansowy kierowcy. Leeds dołączyłby do programu juniorskiego ekipy, trenowałby na symulatorach, współpracował z konstruktorami i testował różne rozwiązania wprowadzane w bolidach. Za to wszystko musiałby jednak zapłacić, potrzebne jest mu zatem zabezpieczenie sponsorskie.

Urodzony w Melbourne Australijczyk zgłosił się więc z prośbą o pomoc do prezydenta Indonezji, z której pochodzi jego matka. Treść otwartego listu skierowanego do Joko Widodo opublikowała gazeta "Jakarta Globe". "Luis złożył prośbę o pomoc w poszukiwaniu sponsorów od państwowych spółek, które mogłyby promować Indonezję w świecie Formuły 1. Wyścigi te ogląda na całym świecie ponad miliard ludzi" – możemy przeczytać w liście wystosowanym przez przedstawicieli kierowcy, cytowanym w artykule.

Australian Driver Luis Leeds Asks Jokowi’s Help to Join Williams https://t.co/3hTpTozGlhpic.twitter.com/0WOi98cKbG — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 24 listopada 2019

Zegar tyka

"Jakarta Globe" udało się także dotrzeć do listu, który działacze Williamsa już wcześniej skierowali do Leedsa. "Proponujemy Luisowi współpracę na wielu płaszczyznach. Nasza dyscyplina to już nie tylko jazda samochodem, ale także wymaganie od kierowców o wiele więcej. Zależałoby na tym, aby przygotować Luisa do zdobycia Formuły 2, a następnie wyższych kategorii wyścigowych" – m.in. tę treść Williams skierował do swojego być może przyszłego przedstawiciela.

Program juniorski, w którym miałby wziąć udział były uczestnik australijskiej serii Porsche GT3 Cup, trwałby dwa lata. Po ukończeniu prestiżowej i praktycznej szkoły jazdy Leeds mógłby stać się pełnoprawnym kierowcą F1. Według "Jakarta Globe" zobowiązał się już do przyjęcia obywatelstwa indonezyjskiego i startowania pod flagą tego kraju, o ile oczywiście uda mu się uzyskać wsparcie finansowe. Czasu na spełnienie marzeń pozostało jednak bardzo mało. Williams postawił 19-latkowi ultimatum – musi do 1 grudnia znaleźć sponsorów, wtedy też oferta będzie mogła wejść w życie.