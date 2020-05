"Przełożenie igrzysk olimpijskich to dar z nieba"

Siatkarz reprezentacji Polski opowiada o tym, dlaczego siatkarski turniej na igrzyskach jest wyjątkowy i co za tym idzie, tak trudny.

W specjalnym wywiadzie na Instagramie Eurosportu polski pływak Radosław Kawęcki opowiedział, jak wyglądają jego normalne przygotowania do sezonu startów i o zawodach International Swimming League.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o sytuacji finansowej lekkoatletlów podczas epidemii koronawirusa.

W rozmowie z Kacprem Merkiem srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz opowiedziała o atmosferze w kadrze i sytuacji związanej z przełożeniem igrzysk w Tokio na 20221 rok.

W rozmowie z Kacprem Merkiem srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz opowiedziała o przygotowaniach kajakarzy do sezonu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem mistrz świata w żeglarskiej klasie RS:X Piotr Myszka opowiedział o wpływie przełożenia igrzysk olimpijskich na jego karierę.

W rozmowie z Kacprem Merkiem mistrz świata w żeglarskiej klasie RS:X Piotr Myszka wytłumaczył zmiany sprzętowe w sportach wodnych.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o wsparciu ze strony sióstr.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o przejściu z wieku juniora do seniora.

Podczas rozmowy z Kacprem Merkiem polski siatkarz Fabian Drzyzga opowiedział o tym, jak wygląda gra w rosyjskiej Superlidze.

W rozmowie z Kacprem Merkiem polski siatkarz Fabian Drzyzga przyznał, że nie jest już zawodnikiem Lokomotiwu Nowosybirsk i obecnie czeka na propozycje.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Paweł Wojciechowski, który rywalizuje w skoku o tyczce, opowiedział o swoim obecnym planie treningowym.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Paweł Wojciechowski opowiedział o motywacji do treningów.

W rozmowie z Kacprem Merkiem trzykrotna mistrzyni Europy w podnoszeniu ciężarów Joanna Łochowska opowiedziała o treningach w domu i mistrzostwach Europy, które na razie zaplanowane są na czerwiec 2020 roku.

W rozmowie z Kacprem Merkiem trzykrotna złota medalistka mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów Joanna Łochowska opowiedziała o przyszłości swojej kariery.

W rozmowie z Kacprem Merkiem piłkarz ręczny francuskiego PSG Kamil Syprzak opowiedział o treningach w domu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem piłkarz ręczny PSG Kamil Syprzak opowiedział o przedwcześnie zakończonym sezonie ligi francuskiej z powodu epidemii koronawirusa oraz o planach Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w kwestii Final Four Ligi Mistrzów.

Gościem "Kwadransu" w czwartek 9 kwietnia była Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Polska lekkoatletka, specjalizująca się w sztafecie 4x400 m, opowiedziała o rywalizacji z reprezentantkami USA.

Gościem "Kwadransu" w czwartek 9 kwietnia była Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Polska lekkoatletka, specjalizująca się w sztafecie 4x400 m, opowiedziała o sztafecie mieszanej.

Hubert Hurkacz o sytuacji na Florydzie, gdzie zastała go epidemia koronawirusa.

W rozmowie z Kacprem Merkiem kolarz torowy Mateusz Rudyk opowiedział o aerodynamice oraz o walce o jak najlepszy sprzęt w kolarstwie torowym.

W rozmowie z Kacprem Merkiem kolarz torowy Mateusz Rudyk wypowiedział się na temat przełożenia igrzysk olimpijskich w Tokio na 2021 rok.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

- Najmilej wspominam konkurs w Brotterode, to podium pojawiło się nagle. W końcu poczułem, że udało mi się coś fajnego osiągnąć. Oglądało nas tam wielu kibiców. Fajna atmosfera sprawiła, że sukces smakował jeszcze lepiej – podkreślił Paweł Wąsek w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

W rozmowie z Kacprem Merkiem siatkarski mistrz świata Artur Szalpuk opowiedział o swojej przyszłości klubowej i o tym, jak może wyglądać sezon 2020/2021.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Angelika Cichocka, specjalizująca się w biegach średniodystansowych, opowiedziała o swoim obecnym reżimie treningowym.

- Nie patrzę na swój wiek, nie skupiam się na liczbach. Po prostu chcę biegać jak najlepiej - powiedziała Angelika Cichocka w "Kwadransie".

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

Reprezentant Polski w rzucie oszczepem Marcin Krukowski był gościem w programie "Kwadrans" emitowanym na oficjalnym profilu Eurosportu na Instagramie. Opowiedział on o tym, jak stworzył wraz z ojcem... centrum treningowe przy domu rodziców w Serocku pod Warszawą.

Reprezentanci Polski we wspinaczce Anna Brożek i Marcin Dzieński byli gośćmi w programie "Kwadrans" emitowanym na oficjalnym profilu Eurosportu na Instagramie. Opowiedzieli o treningu w czasach pandemii COVID-19.

Reprezentanci Polski we wspinaczce Anna Brożek i Marcin Dzieński byli gośćmi w programie "Kwadrans" emitowanym na oficjalnym profilu Eurosportu na Instagramie. Opowiedzieli o trasie na ścianie.

Reprezentanci Polski we wspinaczce Anna Brożek i Marcin Dzieński byli gośćmi w programie "Kwadrans" emitowanym na oficjalnym profilu Eurosportu na Instagramie. Opowiedzieli o różnych rodzajach wspinaczki.

W rozmowie z Kacprem Merkiem w "Kwadransie" Kamil Majchrzak wypowiedział sie na temat wznowienia rozgrywek tenisowych przerwanych z powodu epidemii koronawirusa.

W rozmowie z Kacprem Merkiem w "Kwadransie" Kamil Majchrzak wypowiedział sie na temat zamrożonych rankingów ATP.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Karolina Naja opowiedziała o zgrupowaniu w Portugalii i obecnych treningach.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Karolina Naja opowiedziała o rywalizacji w igrzyskach olimpijskich.

- To mój drugi dom. Otworzenie go będzie dla mnie luksusem. Trenażer? Nie trenuję na nim. Mam rolkę, siłownię, rower stacjonarny, na którym mogę dodać obciążenia - powiedziała Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- Z Marleną trenujemy w duecie od trzech lat. Zaczynałyśmy od zerowego poziomu i małymi kroczkami idziemy do przodu. Przełożenie igrzysk może nam wyjść na plus. Możemy jeszcze się rozwinąć - stwierdziła Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

W rozmowie z Kacprem Merkiem w "Kwadransie" Alicja Tchórz opowiedziała o treningach pływackich.

W rozmowie z Kacprem Merkiem w "Kwadransie" Alicja Tchórz opowiedziała o stresie, jaki przeżywała podczas jej pierwszego występu na igrzyskach olimpijskich.

W rozmowie z Kacprem Merkiem kajakarz Tomasz Kaczor opowiedział o swoich wrażeniach po igrzyskach olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro.

W rozmowie z Kacprem Merkiem kajakarz Tomasz Kaczor opowiedział o kontuzji barku, której nabawił się w ostatnim czasie.

"Kwadrans" z Alicją Tchórz. "Myślałam, że w Londynie serce wyskoczy mi przez gardło" We wtorek gościem... czytaj dalej » 30-latek należy do grona sportowców, którzy bardzo ucieszyli się na wieść o przełożeniu igrzysk olimpijskich. Kaczor najprawdopodobniej nie wystartowałby w Tokio, bowiem pod koniec marca doznał poważnej kontuzji barku. Do wypadku doszło na zgrupowaniu we francuskiej Sabaudii.

- Na jednym z treningów biegowych poślizgnąłem się i złapałem małego drzewka. Od razu poczułem szarpnięcie i takie mocne ciepło w barku. Pomyślałem, że coś się naruszyło. Na drugi dzień poszedłem normalnie na trening, choć nie czułem się pewnie. Ból się rozwijał, na siłowni nie mogłem wykonać wielu ćwiczeń i podnosić ciężarów - opowiada w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Seriale, książka i czyste sumienie

Istniały niewielkie szanse, że Kaczor zdąży wyleczyć się na igrzyska, jednak zmiana terminu imprezy sprawiła, że mógł w spokoju poddać się operacji. Jego rehabilitacja przebiega prawidłowo.

- Jest nawet lepiej niż myślałem, powrót do pełnej sprawności może nastąpić szybciej. Cieszę się, że igrzyska zostały przełożone, całe cztery lata przygotowań nie pójdą na marne. Na przełomie lipca i sierpnia mogę wrócić do treningu w wodzie, ale nie chcę niczego przyspieszać. Chcę być pewny, że jestem zdrowy. Przełożenie igrzysk olimpijskich to dar z nieba - dodaje.

Obecnie przebywa w Warszawie i ćwiczy z trenerem Dorianem Łomżą. W wolnych chwilach ogląda seriale. - Trener Łomża dał mi również książkę pt. "Trening zawodowca". Czytam i dokształcam się przed występem w Tokio. Chcę mieć czyste sumienie na starcie - tłumaczy zawodnik Warty Poznań.

Rekonesans już był

Będą to jego trzecie igrzyska olimpijskie. Osiem lat temu w Londynie w - dwójce z Marcinem Grzybowskim - zajął 9. miejsce w konkurencji C-2 1000 m, cztery lata później w Rio był 9. w konkurencji kanadyjkarzy na 1000 metrów. Do awansu do finału A zabrakło mu około 0,3 sekundy. W zeszłym roku w węgierskim Segedynie zdobył wicemistrzostwo świata w konkurencji C-1 1000 m.

"Przełożenie igrzysk może nam wyjść na plus". Urszula Łoś gościem programu "Kwadrans" Urszula Łoś była... czytaj dalej » - Igrzyska w Londynie wywarły na mnie ogromne wrażenie, bo byłem pierwszy raz i nie wiedziałem, czego się spodziewać. Dla Marcina Grzybowskiego nie był to pierwszy olimpijski start. Nawet moment zejścia na wodę był wyjątkowy. Na normalnych zawodach nie mamy tylu procedur. W Rio największym "wow" była wioska olimpijska. Osiem lat temu mieszkaliśmy poza Londynem. W Rio zobaczyliśmy wszystko od kuchni, przekonaliśmy się, jak wygląda życie w wiosce. Dla mnie to było coś, bo sportowcy z pierwszych stron gazet byli na wyciągnięcie ręki. Przed startem w Rio de Janeiro byłem za bardzo nakręcony, chciałem tylko medalu. Teraz moja głowa jest spokojna i czysta - mówi.

W stolicy Japonii Kaczor był we wrześniu, wcześniej przez pięć miesięcy trenował i mieszkał w Chinach. - Pamiętam, że w Tokio było gorąco i chyba nic nie zrobiło na mnie wrażenia. Pewnie dlatego, że już jakiś czas byłem w Azji. Moja konkurencja C-1 1000 m będzie uprzywilejowana, bo jest tam przewaga wiatru z lewej strony. Za rok medale może rozdawać jednak wiatr. Gdy tam byłem, to w sumie każdego dnia wiało w inną stronę - tłumaczy.