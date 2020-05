Do kajaka wsiadła przez siostrę. Marta Walczykiewicz w "Oknie na Sport"

Kolekcja medali Walczykiewicz musi robić wrażenie. 32-letnia kajkarka jest wicemistrzynią olimpijską z Rio De Janeiro oraz aż dwunastokrotną medalistką mistrzostw świata. Sama zawodniczka przyznaje jednak, że niczego nie osiągnęłaby bez siostry, którą starała się naśladować.

- Tak naprawdę zaczęłam pływać kajakiem przez moją starszą o pięć lat siostrę. Przyszła do domu i powiedziała, że zapisała się na kajaki. Byłam młodsza, więc chciałam robić wszystko to co ona. W końcu zaczęłam męczyć tatę, żeby zaprowadził mnie nad przystań. Miałem wtedy zaledwie dziewięć lat, byłam drobniutka i nie umiałam nawet pływać. Ogólnie byłam za młoda, ale na szczęście okazało się, że trener jest znajomym mojego taty, więc tylko dlatego mnie przyjęli. Generalnie gdyby nie siostra, to nie wiem, czy kiedykolwiek wsiadłabym do kajaku - wspomina Walczykiewicz.

Aktualnie Walczykiewicz oraz m.in. inne kajakarki i kajakarze przebywają w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Zgrupowanie kadry poprzedziły dwa tygodnie domowej kwarantanny. W Wałczu zawodnicy wreszcie wrócą do normalnych treningów. Pod warunkiem, że testy na obecność choroby COVID-19 dadzą wyniki negatywne.

- Od razu na wstępie zostaliśmy poddani badaniom. Najpierw temperatury, a potem pobrano nam wymaz na obecność wirusa. Dzisiaj mamy środę i nadal nie otrzymałyśmy wyników, dlatego ciągle czekamy i cały czas przebywamy w izolacji. Dotychczas naszą jedyną aktywnością były spacery. Przebywamy tutaj już ponad 60 godzin, dlatego w końcu dostaliśmy zgodę, żeby pójść na trening, oczywiście indywidualnie i z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności - zdradziła Walczykiewicz.

- Mam tylko nadzieję, że dzisiaj pojawią się już wyniki i wreszcie wrócimy do normalnych zajęć. Nie ukrywam, że po ostatnich dwóch tygodniach kwarantanny brakuje nam tego, zwłaszcza treningów w grupie - dodała.

"Z motywacją bywa różnie"

Walczykiewicz potwierdza, że w obecnej sytuacji ciężko się trenuje. Nie tylko dlatego, że dostęp do obiektów sportowych jest utrudniony, ale przede wszystkim z powodu braku startów, w tym igrzysk, które były głównym celem Polki w tym sezonie.

- Z motywacją bywa różnie. Wiadomo, że igrzyska, które były podwójną motywacją, zostały przełożone, więc teraz każdy musi szukać jej gdzieś indziej. Na szczęście mamy na tyle ogarniętego trenera, że wszystko przewidział dużo wcześniej. Jeszcze przed odwołaniem wszystkich imprez zaczął myśleć, co będziemy mogli robić. Są plany, że w terminie, w którym miały odbyć się igrzyska, przeprowadzimy tzw. sprawdziany. Może uda się przeprowadzić coś w stylu Pucharu Polski. Wszystko po to, żeby się pościgać i poczuć tę adrenalinę - tłumaczyła w "Oknie na Sport".

Całą rozmowę, w której Walczykiewicz opowiedziała m.in. o swoich planach, treningach, relacjach z trenerem i innymi zawodniczkami możecie obejrzeć na kanale Eurosportu na YouTubie.