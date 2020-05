"Mamy prawo czuć się mocni". Konarski w "Kwadransie" o szansach siatkarzy na igrzyskach

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz opowiedziała o przygotowaniach kajakarzy do sezonu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o przejściu z wieku juniora do seniora.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Paweł Wojciechowski opowiedział o motywacji do treningów.

W rozmowie z Kacprem Merkiem piłkarz ręczny PSG Kamil Syprzak opowiedział o przedwcześnie zakończonym sezonie ligi francuskiej z powodu epidemii koronawirusa oraz o planach Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w kwestii Final Four Ligi Mistrzów.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek.

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

- To mój drugi dom. Otworzenie go będzie dla mnie luksusem. Trenażer? Nie trenuję na nim. Mam rolkę, siłownię, rower stacjonarny, na którym mogę dodać obciążenia - powiedziała Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- Z Marleną trenujemy w duecie od trzech lat. Zaczynałyśmy od zerowego poziomu i małymi kroczkami idziemy do przodu. Przełożenie igrzysk może nam wyjść na plus. Możemy jeszcze się rozwinąć - stwierdziła Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- To jeszcze nic pewnego, więc spokojnie czekam. Ale jeśli zostanę wybrany przez jedną z siedmiu tamtejszych drużyn to myślę, że zdecyduję się na podpisanie kontraktu w koreańskiej lidze - zadeklarował Dawid Konarski w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

"Jesteśmy wariatami". "Kwadrans" z Pawłem Wiesiołkiem Paweł Wiesiołek... czytaj dalej » Konarski, który zakończył niedawno grę w barwach Jastrzębskiego Węgla, szuka obecnie nowego klubu. Wiele wskazuje na to, że te poszukiwania zaprowadzą go na Półwysep Koreański, choć dopóki ostateczne decyzje jeszcze nie zapadną, wypowiada się o tej możliwości dość ostrożnie.

"3-osobowe treningi nie mają większego sensu"

Dwa ostatnie miesiące spędził praktycznie bez treningów, co z jednej strony dało szansę na większy odpoczynek i regenerację, ale powrót do wysokiej sportowej dyspozycji będzie wymagał dużego zaangażowania. Dopóki jednak nie będzie możliwości realizowania treningów przez całą drużynę, siatkarze będą skazani niemal wyłącznie na pracę indywidualną.

- Gramy w taki sport, w którym na boisku znajduje się co najmniej 12 osób. Trening w takich warunkach miałby sens. W rozwiązaniu, według którego trzeba gdzieś wyjechać, skoszarować się i trenować w grupach 3-osobowych ja tego sensu nie widzę - mówił w nawiązaniu do udostępnienia sportowcom obiektów Centralnego Ośrodka Sportu, na których na razie można trenować wyłącznie w małych grupach i pod ścisłymi rygorami sanitarnymi.

Nadzieje na medal w Tokio

Mimo przełożenia igrzysk na przyszły rok nadal pozostają one jednym z najważniejszych marzeń polskiego reprezentanta.

- Cały czas trzymam kciuki, że te igrzyska się odbędą i nie zostaną odwołane, bo byłoby to wielką katastrofą dla wielu sportowców, którzy są już po 30. Ale każdy trening, czy każde zgrupowanie będą się teraz odbywać z myślą, że to nam pomoże zdobyć upragniony medal lub wygrać, jeśli tylko będzie nam to dane - mówił 31-letni siatkarz, zwracając jednocześnie uwagę, że olimpijski turniej siatkówki nie wybacza nawet najmniejszych błędów, co czyni go tak wyjątkowym i wymagającym.

Oglądaj Wideo: Eurosport Dawid Konarski o treningach w małych grupach

- Jest po prostu bardzo krótki. Mistrzostwo świata można wywalczyć przegrywając jeden lub dwa mecze. Na igrzyskach teoretycznie też można przegrać w grupie, ale stamtąd trafia się prosto do ćwierćfinału, czyli do ścisłego grona najlepszych drużyn. Trochę nie dopuszczam do siebie myśli, że z obecną drużyną moglibyśmy odpaść w ćwierćfinale. Mamy prawo czuć się mocni, nie mając za sobą tak długiej drogi, jak na igrzyska w Rio. Wysłuchać hymnu na takiej imprezie byłoby spełnieniem marzeń większości z nas. Mam nadzieję, że tej szansy nie zaprzepaścimy - zakończył z nadzieją.

