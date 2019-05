Szczęsny ma problemy z kolanem. "Operacja w najbliższych tygodniach"

Video: tvn24

Szczęsny: kadra jest w kryzysie

17.11.2018 | - Sytuacja w jakiej znalazła się reprezentacja to na pewno pewien kryzys. Kiedy nie wygrywasz od pięciu meczów, a wcześniej występujesz tak jak my na mundialu, to trzeba to tak nazwać. Kryzysy trzeba starać się omijać, a jak już się zdarzą, to jak najszybciej je przezwyciężyć. Musimy to pokonać, zapomnieć i zacząć wygrywać - przyznał Wojciech Szczęsny.

»