Pan 400. Podwójna radość Kloppa po pokonaniu Porto

Klopp piłkarzem był co najwyżej przeciętnym. W roli zawodnika rozegrał niespełna trzysta spotkań na poziomie drugiej Bundesligi, ale wielkiej piłki dotknąć nie zdołał. W 2001 roku płynnie przeszedł do roli szkoleniowca Mainz, gdzie zakończył karierę jako piłkarz.

Mistrzowska Borussia

To właśnie w Moguncji rozpoczęła się jego droga na trenerski szczyt. Pierwszy sukces święcił w 2004 roku, kiedy wprowadził drużynę do niemieckiej elity.

Całemu światu dał się poznać kilka lat później jako szkoleniowiec Borussii Dortmund (2008-2015). To właśnie pod jego wodzą BVB, z Robertem Lewandowskim, Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem w składzie, sięgnęła po dwa kolejne mistrzostwa, Puchar oraz dwa Superpuchary Niemiec. Co więcej, dortmundczycy dotarli do finału Ligi Mistrzów (2013).

Od 2015 roku Klopp jest trenerem The Reds. Trofeów na razie mu brakuje, ale jest na dobrej drodze do drugiego z rzędu finału Champions League. We wtorek jego drużyna pokonała na Anfield Road Porto 2:0 i jest bliska awansu do najlepszej czwórki rozgrywek.

Źródło: Getty Images Juergen Klopp w trakcie mistrzowskiego sezonu 2010/2011

Prawie sześć lat w jednym klubie

Dla samego Niemca było to 400. zwycięstwo w karierze. 180 z nich odniósł z Borussią, 111 z Liverpoolem i 109 z Mainz. Na imponujący dorobek pracował w 758 spotkaniach.

Co równie imponujące, Klopp w jednym klubie pracuje średnio 5,95 roku.