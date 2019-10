Tak potrafi tylko Tottenham. Niechlubne rekordy w meczu z Bayernem

Trener Bayernu zdumiony. "Nikt nie śnił o takim wyniku" To był wielki... czytaj dalej » Nigdy wcześniej Tottenham na własnym stadionie w meczu o punkty nie stracił siedmiu goli. Tymczasem mówimy o klubie, który powstał we wrześniu 1882 roku. Tak wysoko w europejskich pucharach nie przegrała w Anglii żadna tamtejsza drużyna. Co ciekawe, we wtorkowy wieczór Bayern oddał "zaledwie" dziesięć celnych strzałów.

Tak potrafi tylko Tottenham

Spurs byli też ostatnim angielskim klubem, który w europejskich pucharach stracił w jednym meczu siedem bramek. W lipcu 1995 roku przegrali w Pucharze Intertoto z FC Koeln aż 0:8.

Jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki, po raz ostatni dali sobie wbić siedem goli w grudniu 1996 roku, gdy w Premier League przegrali z Newcastle United 1:7.



7 - Tottenham Hotspur have conceded seven goals in a home match for the very first time in any major competition. Embarrassed. pic.twitter.com/3Yh8WarA7S — OptaJoe (@OptaJoe) 1 October 2019

Kane nie pomógł Pochettino

Wtorkowy wieczór był także osobistą klęską menedżera Mauricio Pochettino. Do tej pory prowadzona przez niego drużyna tylko raz przegrała różnicą pięciu goli, gdy w marcu 2012 roku Espanyol nie potrafił przeciwstawić się Realowi Madryt (0:5).

Czwartej drużynie poprzedniego sezonu Premier League nie pomógł fakt, że Harry Kane imponuje skutecznością w meczach z niemieckimi zespołami. Kapitan Spurs trafił też do siatki we wtorek (z rzutu karnego, na 2:4) i był to jego piąty gol strzelony w Lidze Mistrzów klubowi z Bundesligi. Z rywalami z innych krajów Kane nie może pochwalić się tak znaczącym dorobkiem.



7 - Tottenham Hotspur are the first English side to concede seven goals in any European competition since Tottenham Hotspur themselves lost 0-8 to FC Koln in the UEFA Intertoto Cup in July 1995. Spursy. pic.twitter.com/2AK3SK62xp — OptaJoe (@OptaJoe) 1 October 2019

Po dwóch meczach w grupie B Bayern otwiera tabelę z dorobkiem sześciu punktów. Tottenham jest ostatni z zaledwie punktem na koncie.

Oba zespoły kolejne mecze rozegrają 22 października - Spurs u siebie z Crveną Zvezdą Belgrad, a Bayern na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:

1 października, wtorek

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)



2 października, środa

grupa E

KRC Genk – SSC Napoli (godz. 18.55)

Liverpool - Red Bull Salzburg (21.00)

grupa F

Slavia Praga - Borussia Dortmund (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Olympique Lyon (21.00)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Lille - Chelsea Londyn (21.00)

Valencia - Ajax Amsterdam (21.00)