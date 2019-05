Ajax królem meczów wyjazdowych. Trzeci taki zespół w Lidze Mistrzów

Ajax wyczarował gola. Jest bliżej spełnienia marzeń To był mecz godny... czytaj dalej » To, co młody zespól z Amsterdamu wyprawia w tej edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek jest wyjątkowe. Ajax, aby zagrać najpierw w fazie grupowej musiał przejść przez trzy rundy kwalifikacji.

Siedem goli w trzech meczach

W fazie pucharowej holenderska drużyna wyeliminowała najpierw Real Madryt, a potem Juventus. Niesamowicie wyglądała jej gra w spotkaniach wyjazdowych, które były drugimi w tych parach. Najpierw Ajax w Madrycie wygrał 4:1, a potem w Turynie 2:1.

We wtorek zespół z Holandii pokonał Tottenham w Londynie 1:0, co oznacza zwycięstwa we wszystkich meczach fazy play-off rozgrywanych poza własnym boiskiem. Dotąd w historii LM zdarzyły się tylko dwa takie przypadki. Hegemonami meczów wyjazdowych był Bayern (2012/2013) i Real Madryt (2017/2018). W tamtych sezonach i jedni, i drudzy sięgali po wygraną w całych rozgrywkach.

Na dodatek trafienie z wtorku oznacza, że ekipa ze stadionu Amsterdam Arena ma na koncie dziewięć meczów z rzędu, w których strzelała gola na wyjeździe w spotkaniu wyjazdowym w Lidze Mistrzów. To pierwszy taki przypadek w historii klubu. Łącznie w tym sezonie amsterdamczycy w tych rozgrywkach zdobyli już dziesięć bramek, gdy występowali w roli gości.

Najmłodsi od czasu BVB z trzema Polakami

A to wszystko Ajax zrobił mając w składzie niezwykle młodych zawodników. We wtorek w Londynie piłkarze pierwszej jedenastki wystawionej przez trenera Erika Ten Haga mieli średnio 25 lat i 216 dni. Stało się tak mimo obecności 34-letniego Fernando Llorente. To był najmłodszy wyjściowy skład w półfinale Ligi Mistrzów od tego Borussii Dortmund w starciu przeciwko Realowi Madryt w 2013 roku. Wtedy niemiecka drużyna z Robertem Lewandowskim, Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim miała średnią wieku 25 lat i 102 dni.

We wtorek gola na wagę zwycięstwa strzelił w 15. minucie Donny van de Beek. On dokonał tego w wieku 22 lat i 12 dni. Został tym samym trzecim najmłodszym zdobywcą bramki dla tego zespołu w historii ich występów w półfinałach Ligi Mistrzów.

Rewanż 8 maja.