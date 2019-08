"Lewy" z kolejnym rekordem Bundesligi

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Napastnik Bayernu nie ma sobie równych w strzelaniu goli i asystowaniu w meczach otwierających sezon Bundesligi. W Niemczech inauguracja sezonu zawsze odbywa się na boisku aktualnego mistrza.

W piątek grano w Monachium. Obrońcy tytułu zremisowali 2:2.

Robert Lewandowski has now scored in the opening game of Bundesliga for the fifth consecutive season surpassing Stefan Kießling and Klaas-Jan Huntelaar's record of four consecutive games.



Od 2010 roku Lewandowski nie trafił do siatki bądź nie zaliczył kluczowego podania tylko raz - w swoim debiucie przeciwko Bayerowi Leverkusen. Wówczas pojawił się na boisku w 63. minucie, a jego Borussia Dortmund przegrała 0:2.

Po transferze do Bayernu stał się prawdziwą maszyną do strzelania. Zdobywał bramki z HSV (2015/16), Werderem Brema (2016/17), Bayerem Leverkusen (2017/18), Hoffenheim (2018/19) i w piątek dwukrotnie z Herthą (2019/20).

"Lewy" pierwszy raz trafił w 23. minucie, gdy wykorzystał podanie Serge'a Gnabry'ego. W drugiej połowie wykorzystał rzut karny.

Co z tego. Mimo dubletu Polaka i przygniatającej przewagi piłkarze FCB nie wygrali w pierwszej kolejce Bundesligi.

MECZE 1. KOLEJKI:

Bayern - Hertha Berlin 2:2

sobota

Bayer Leverkusen - Paderborn

Borussia Dortmund - Augsburg

Freiburg - FSV Mainz

Wolfsburg - FC Koeln

Werder Brema - Fortuna

Borussia M'Gladbach - Schalke

niedziela

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

Union Berlin - RB Lipsk