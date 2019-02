Kapitalne spotkanie w Pucharze Niemiec. Borussia pokonana po rzutach karnych

Już w 1. minucie starcia z SSV Ulm w 2. rundzie Pucharu Niemiec Fortuna Duesseldorf przegrywała 0-1. To rozwścieczyło piłkarzy gości. Jeszcze przed końcem 1. połowy Fortuna prowadziła 4-1, a ostatecznie wygrała 5-1. Świetne zawody rozegrał Dodi Lukebakio, który strzelił dwa piękne gole i miał asystę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dovedan wprowadził Heidenheim do 3. rundy Pucharu Niemiec

Już w 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy wiele niesamowicie pięknych bramek. Zobacz pięć najlepszych.

W 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy kilka kapitalnych asyst, a show skradł pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Zobacz pięć najlepszych asyst.

RB Lipsk pokonał TSG 1899 Hoffenheim 2:1 i awansował do kolejnej fazy zmagań w DFB Pokal. Zobacz najważniejsze wydarzenia.

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

RB Lipsk w końcu ruszył do ataku i wyrównał stan meczu z Victorią Koeln na 1-1 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Gola strzelił Yussuf Poulsen, ale chwilę wcześniej pudło weekendu (a może nawet sezonu) zaliczył Lukas Klostermann.

To wcale nie był spacerek. RB Lipsk po mękach pokonał na wyjeździe w 1. rundzie Pucharu Niemiec czwartoligowca Victorią Koeln 3-1. Oto skrót z tego spotkania.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie.

Tak Schalke ustaliło rezultat meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko 1 FC Schweinfurt. Piłkarze z Gelsenkirchen wygrali wyjazdowy mecz 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Lider 2. ligi awansował do ćwierćfinałów

Piłkarze z Dortmundu w tej edycji krajowego pucharu umiłowali sobie dodatkowe pół godziny gry. W obu poprzednich rundach męczyli się z rywalami z drugiej Bundesligi, dogrywki potrzebowali do wyeliminowania Gruether Fuerth i Unionu Berlin. W trzeciej rundzie znów nie byli w stanie wyrobić się w podstawowych 90 minutach, ale tym razem musieli przejść jeszcze większą próbę nerwów.

Reus błysnął i zszedł

Werder bardzo szybko skomplikował sytuację liderowi Bundesligi. Już w 5. minucie Max Kruse wstrzelił piłkę z rzutu wolnego, jej lot przeciął Milot Rashica, czym kompletnie zaskoczył bramkarza gospodarzy, i otworzył wynik.

Niewątpliwą ozdobą nie tylko tego spotkania, ale też całej rundy była wyrównująca bramka Marco Reusa. Gwiazdor Borussii już w doliczonym czasie pierwszej połowy ustawił sobie piłkę przed polem karnym i uderzył ją idealnie nad murem, tuż przy słupku.

Niestety dla mającego ciągłe problemy ze zdrowiem pomocnika była to ostatnia akcja w meczu. Na drugą połowę już nie wyszedł, został zmieniony przez Paco Alcacera, według wstępnych informacji zaczęła mu dokuczać pachwina.

Gdy na murawie zabrakło być może najlepszego w tym sezonie piłkarza niemieckich boisk, to nagle obu drużynom zaczęło też trochę brakować zdecydowania. Na emocje pod którąś z bramek trzeba było czekać aż do końcowych minut. Po znakomitej szansie miały obie drużyny. Najpierw Eric Oelschlagel ratował BVB po rykoszecie przy mocnym uderzeniu z rzutu wolnego Kruse, po chwili po rzucie rożnym z główki w poprzeczkę trafił Thomas Delaney. W trzecim meczu w Pucharze Niemiec w tym sezonie Borussia podchodziła więc do trzeciej dogrywki.

Dodatkowe pół godziny tylko emocje na Signal Iduna Park zintensyfikowało. Oba zespoły poszły już na całego i kompletną wymianę ciosów. Pod koniec pierwszej połowy dogrywki Christian Pulisić rozegrał kombinacyjną akcję z Alcacerem i przywrócił prowadzenie Borussii. Nie na długo. Już chwilę po krótkiej przerwie Werder wyrównał. Doświadczeniem i nieocenionym sprytem w polu karnym gospodarzy wykazał się 40-letni Claudio Pizzaro i zabawa zaczęła się na nowo.

Wydawało się, że piłkarska jakość gospodarzy weźmie górę, gdy Achraf Hakimi w 113. minucie trafił do siatki po pięknej akcji Maximiliana Philippa. Jednak i na to bremeńczycy mieli odpowiedź. Sekundy przed końcem Kruse dograł z rzutu rożnego, a do rzutów karnych strzałem głową doprowadził Martin Harnik.

W serii jedenastek o wiele lepiej prezentowali się bremeńczycy, którzy wykorzystali wszystkie z czterech prób i po karnym najlepszego na boisku Kruse zameldowali się w najlepszej ósemce rozgrywek. Gospodarzy pogrążyły pudła strzelających jako pierwsi Alcacera i Maximiliana Philippa.