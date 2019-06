Polska najlepsza w eliminacjach Euro. Nikt nie ma skuteczniejszej obrony

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia Północna – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

- Powróciły nasze schematy. Zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Nie kombinowaliśmy, dostosowaliśmy się do warunków i przeciwnika. To było zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliliśmy kilka goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Koncert na Narodowym. Polacy rozbili Izrael Do przerwy Polacy... czytaj dalej » W pierwszych czterech spotkaniach kwalifikacji Biało-Czerwoni pokonali kolejno: na wyjeździe Austrię 1:0, u siebie Łotwę 2:0, w Skopje w ostatni piątek Macedonię Północną 1:0 i w poniedziałek na Stadionie Narodowym Izrael 4:0. Po tych starciach polska ekipa ma bilans bramkowy 8:0. To dokonanie podopiecznych trenera Jerzego Brzęczka może robić wrażenie.

Turcy i Włosi dali się zaskoczyć

Filar naszej defensywy Kamil Glik i spółka mogą być z siebie dumni. Obrona reprezentacji Polski nie straciła jeszcze gola i okazuje się, że jest już ostatnią, która dokonała tej sztuki. Do wtorkowych meczów eliminacyjnych czystym kontem po stronie strat mogły pochwalić się jeszcze tylko reprezentacje Turcji i Włoch. To się jednak zmieniło.



Bardzo dobrze spisujący się do tej pory Turcy stracili pierwszego gola w kwalifikacjach w rozgrywanym w Rejkiawiku spotkaniu z Islandią. Drogę do ich bramki jako pierwszy znalazł Ragnar Sigurdsson. Środkowy obrońca trafił dwukrotnie, a jego zespół dość niespodziewanie triumfował 2:1.



Także na Włochów znalazł się mocny. Reprezentanci Italii w Turynie nie zdołali powstrzymać świetnego strzelca Bośni i Hercegowiny Edina Dżeko. Ostatecznie jednak gospodarze nie mieli powodów do zmartwienia, bo wygrali 2:1.

Ciąg dalszy rywalizacji w eliminacjach Euro 2020 we wrześniu.

Czwarta kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G poniedziałek, 10 czerwca Polska - Izrael

4:0 Macedonia Północna - Austria 1:4 Łotwa - Słowenia 0:5

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 4

12 8-0 2. Izrael 4

7

8-7 3. Austria

4

6

7-6 4. Słowenia 4

5

7-3 5. Macedonia Północna

4

4

5-7 6. Łotwa

4

0 1-13