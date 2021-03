Kadrowicze o Anglii jeszcze nie myślą. "Byłby to brak szacunku"

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Tercet marcowych meczów kadrowicze zaczęli od czwartkowego remisu 3:3 w Budapeszcie z Węgrami. Trudno było uciec od tego tematu podczas sobotniej konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Andorą. Jeden pewniak na Andorę. "Zagra od początku" Paulo Sousa... czytaj dalej »

"Przyzwyczaiłem się już do tego"

- Przyszłość pokaże, czy ten punkt to dużo, czy nie. Jechaliśmy do Budapesztu, żeby zwyciężyć, i pewien niesmak pozostał. Wydaje mi się, że były bardzo dobre momenty w tym spotkaniu, ale zbyt łatwo traciliśmy bramki. Kiedy się strzela trzy gole na wyjeździe i się nie wygrywa, to znaczy, że trzeba poprawić się w defensywie i na tym trzeba się skupić - stwierdził pomocnik Lokomotiwu Moskwa.

On zebrał średnie recenzje za występ na Puskas Arena. - Przyzwyczaiłem się już do tego, że jeśli jest trochę słabsze spotkanie, to trzeba Krychowiaka wyrzucić z kadry i zastąpić kimś młodszym i ten gra cztery razy lepiej. A jak jest trochę lepsze spotkanie, to słyszy się, że wraca Krychowiak z Sevilli. Ja do tego bardzo spokojnie podchodzę. Najważniejsze jest to, żeby reprezentacja wygrywała. Wtedy jestem zadowolony - podkreślił.

Zapewnił, że rozegranie trzech spotkań w drużynie narodowej w ciągu tygodnia nie stanowi dla nikogo większego wyzwania.



- Każdy z nas przez większość sezonu gra co trzy dni, więc to nie jest wielkim problemem, żeby zawodnicy przygotowali się odpowiednio do każdego spotkania - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Grzegorz Krychowiak przed meczem z Andorą

"Każdy jest gotowy"

Niedzielny mecz z Andorą na stadionie Legii zaplanowany jest na godzinę 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl. W środę zaś Biało-Czerwonych czeka bój z Anglią w Londynie.

- Wydaje mi się, że byłby to brak szacunku do jutrzejszego rywala, gdybyśmy już teraz myśleli o Anglii. Jutro mamy bardzo ważny mecz. Każdy z nas jest gotowy, aby wybiegać i wywalczyć zwycięstwo. O reprezentacji Anglii będziemy myśleli później - podsumował.