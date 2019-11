Co wiemy o reprezentacji siedem miesięcy przed Euro. Lewandowski apeluje: musimy pracować nad stylem

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

20.11 | Na gola w reprezentacji Polski Piotr Zieliński czeka już ponad rok. We wtorek w meczu ze Słowenią miał idealną szansę, by przełamać się, ale nie ją zmarnował. - Trzeba uderzyć lepiej - przyznał pomocnik Napoli.

Po losowaniu grup eliminacji było wiadomo, że największym przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie ona sama. Drużyna Brzęczka, losowaana przecież z pierwszego koszyka, uniknęła kontynentalnych potęg. Rywali miała więc przeciętnych (Austria), słabych (Słowenia, Macedonia Północna i Izrael) albo bardzo słabych (Łotwa). Awans był kwestią czasu.

Bramka marzenie, Lewandowski zatańczył z obrońcami. "Najładniejsza raczej nie" 61. bramka... czytaj dalej » Cel Biało-Czerwoni osiągnęli w październiku, po zwycięstwie nad Macedonią Północną na dwie kolejki przed końcem zmagań. Łącznie Polacy odnieśli osiem zwycięstw - to ostatnie we wtorek ze Słowenią. Do tego raz zremisowali i raz przegrali. 25 zdobytych punktów to wyrównanie rekordu ekipy Adama Nawałki z kwalifikacji do mistrzostw świata 2018.

Lewandowski: nie wszystko funkcjonuje, jak należy

Ale to nie były łatwe eliminacje, o czym mówił w ich trakcie Robert Lewandowski.



- Nie porywaliśmy swoją grą, choć wygrywaliśmy. Musimy pracować nad stylem, nie wszystko funkcjonuje, jak należy - oświadczył kapitan na antenie TVN24.



Zwycięstwa rodziły się w bólach. Sam Lewandowski strofował selekcjonera, miał pretensje o dobór niewłaściwej taktyki. Brzęczek zbierał cięgi od opinii publicznej, kibice odsądzali go od czci i wiary. A Kamilowi Glikowi po jednym z meczów wyrwało się, że niektórzy zawodnicy grali pod siebie. Sielanki nie było. Piłkarze, w tym przypadku liderzy, wiedzieli, że zespół stać na więcej.

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Lewandowski: nie porywaliśmy grą w eliminacjach



Problem leżał głównie w ofensywie, na co uwagę zwracał w rozmowie z eurosport.pl Marcin Baszczyński. Według byłego reprezentanta kraju, dziś eksperta telewizyjnego, szwankowała płynność w grze, brakowało też wypracowanych schematów. A liczenie na umiejętności konkretnych zawodników potrafi być zgubne. Na Euro jeden Lewandowski może okazać się niewystarczający.



Tylko defensywa miała się w miarę dobrze. Reprezentacja w dziesięciu meczach straciła pięć goli. Mniej - trzy - Belgia oraz Turcja, a po cztery - Włochy i Ukraina, licząc ekipy, które wywalczyły awans.

Źródło: Newspix/tvn24.pl Droga do Euro 2020

Wciąż nie wiadomo, na co stać reprezentację

Zieliński nie może się przełamać. "Jak przyjdzie jedna bramka, to przyjdą i kolejne" Na gola w... czytaj dalej » Glik wyznał, że pierwsza połowa rewanżowego meczu z Izraelem była najlepszym występem Polaków w eliminacjach. W Jerozolimie goście potrafili zdominować przeciwników wysokim pressingiem, wgniatając ich w pole karne. Przy tym stworzyli kilka dogodnych okazji, choć byli nieskuteczni. I to wszystko bez Lewandowskiego, odpoczywającego na ławce rezerwowych. Po przerwie zabrakło już konsekwencji, co było charakterystyczne dla całych kwalifikacji - niezłe lub dobre fragmenty gry okazywały się tylko epizodami.



W turnieju zespoły o takiej klasie jak Izrael, pozwalające na boisku na tak wiele, trudno będzie spotkać. Zwłaszcza po ewentualnym wyjściu z grupy.

Wciąż zatem nie wiemy, na co tak naprawdę stać reprezentację.



Należy też pamiętać, jak wyglądała drużyna Brzęczka na tle Austrii, drugiego uczestnika turnieju z "polskiej grupy". Biało-Czerwoni musieli się napocić, żeby ocalić remis na Stadionie Narodowym. Spore kłopoty przeżywali też w dwumeczu że Słowenią.



Polacy unikną w grupie mistrzów i wicemistrzów świata. Podział na koszyki przed losowaniem Euro Eliminacje Euro... czytaj dalej » Być może o tym, co wypracowała reprezentacja i jaka jest jej siła, więcej powiedzą marcowe sparingi. Mówi się m.in. o meczu z Anglią, jednym z faworytów do złota ME.

Krychowiak odżył, niepewnie bez Glika

Kręgosłup drużyny w zasadzie nie zmienia się od trzech cykli eliminacyjnych. Dziś trudno wyobrazić sobie kadrę bez Glika w obronie, Grzegorza Krychowiaka harującego w środku pola, i - rzecz jasna - Lewandowskiego, najskuteczniejszego polskiego piłkarza w eliminacjach - sześć goli.



Ten drugi, pomocnik Lokomotiwu Moskwa, wystąpił we wszystkich meczach eliminacji. Długo nie zachwycał, ale w końcu odżył - tak jak w klubie. Grał głównie u boku Mateusza Klicha, ale choćby wyjazdowe spotkanie z Izraelem pokazało, że być może lepiej czuje się z Krystianem Bielikiem. Mógł wtedy, z niezłym skutkiem, podłączać się do akcji ofensywnych.

Źródło: Getty Images Grzegorz Krychowiak błyszczał w ostatnich meczach eliminacji



Ile traci kadra bez Glika, pokazał dwumecz ze Słowenią. Bez niego w Lublanie Polacy stracili dwa gole i przegrali jedyny raz w eliminacjach. W rewanżu obrońca AS Monaco już po kilku minutach doznał kontuzji i defensywa zaczęła grać niepewnie, pozwalając rywalom również zdobyć dwie bramki. Łącznie uzbierały się cztery. Za to z Glikiem na boisku w ośmiu pozostałych meczach reprezentacja straciła tylko jedną - z Izraelem na wyjeździe.

Źródło: Newspix Bez Kamila Glika ani rusz

Szymański wygranym. Wymiana pokoleniowa trwa

Najbardziej kwestionowana była obecność w kadrze Arkadiusza Recy. Choć lewy obrońca grzał ławę w Atalancie, Brzęczek zapraszał go na zgrupowania. W tym sezonie 24-latek został wypożyczony do innego zespołu Serie A - SPAL, gdzie wywalczył miejsce w podstawowej jedenastce. W eliminacjach wystąpił w pięciu spotkaniach, z czego w trzech ostatnich zaliczył po 90 minut. Odgrywa coraz ważniejszą rolę.



21-letni Krystian Bielik i 20-letni Sebastian Szymański zmienili kadrę młodzieżową na seniorską. Tremy u debiutantów widać nie było. Bielik, pomocnik angielskiego Derby, pokazał, że może być równorzędnym partnerem Krychowiaka, rozbijać ataki rywali, do tego ruszyć z piłką do przodu.



Ale największym wygranym jesiennej części kwalifikacji był Szymański. Przebojowy, wybierający niekonwencjonalne zagrania skrzydłowy, który ze Słowenią, w swoim piątym meczu w reprezentacji, wbił efektownego debiutanckiego gola. Niewykluczone, że na pierwsze spotkanie Euro stworzy parę bocznych pomocników z Kamilem Grosickim.

Źródło: Newspix Sebastian Szymański może być ważnym graczem kadry



No i jeszcze Jan Bednarek, który wchodził do reprezentacji za kadencji Nawałki. On też, choć miał problemy z regularną grą w klubie, nie stracił zaufania u Brzęczka. Stoper Southampton dojrzewa u boku Glika, wyrastając na czołową postać kadry. Kto jeszcze pamięta, że nie tak dawno żelazną parę środkowych obrońców tworzył duet Glik - Michał Pazdan.

W kolejce nogami przebiera Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań. 21-letni skrzydłowy zadebiutował w kadrze, wchodząc na ostatnie minuty ze Słowenią.

Turniej na całym kontynencie

Polacy o murawie na Narodowym. "Brakowało tylko grabek i łopatki", "To cud, że nikomu nic się nie stało" Temat fatalnej... czytaj dalej » 30 listopada w Bukareszcie Polska będzie losowana z drugiego koszyka. Może więc trafić na Włochy, Anglię, Niemcy lub Hiszpanię (z koszyka pierwszego). Na pewno uniknie mistrzów świata Francuzów (z drugiego).



Takiego turnieju w historii nie było. Mecze odbędą się w 12 miastach rozsianych po całej Europie (Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapeszt, Bukareszt, Dublin, Glasgow, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Petersburg i Rzym).



- Mam nadzieję, że unikniemy dalekich podróży - stwierdził Lewandowski.



Kwestie logistyczne mogą zatem odegrać kluczową rolę. - Bierzemy pod uwagę bazę w Polsce. Przygotowujemy kilka wariantów, dwa-trzy. Ale może na przykład dojść do sytuacji, że trafimy do grupy A, która grać będzie w Rzymie i Baku. To najbardziej ekstremalny wariant (odległość między miastami to ponad trzy tysiące kilometrów - red.). I na to też trzeba być przygotowanym - przyznał niedawno Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.



Mecz otwarcia 12 czerwca zostanie rozegrany w Rzymie, finał - 12 lipca w Londynie.