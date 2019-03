Trener Bayernu: nie byliśmy w stanie dograć do Lewandowskiego, to zasłużona porażka

Lewandowski rozczarowany. "Za bardzo się baliśmy" Bayern Monachium... czytaj dalej » W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. Przed rewanżem Kovac przewidywał i zapowiadał, że nie wierzy w powtórkę tamtego wyniku. Gole miały paść dla jego drużyny.



Na Allianz Arenie strzelali jednak tylko goście. Nawet honorowe trafienie dla miejscowych to samobój naciskanego przez Roberta Lewandowskiego Joela Matipa.

"Pokazali nam nasze słabe strony"

Trener pokonanych po ostatnim gwizdku zachował klasę. Gratuluję Liverpoolowi i Juergenowi Kloopowi. Byli od nas lepsi w tym dwumeczu, wykonali naprawdę dobrą robotę - oświadczył.



Tłumaczył, dlaczego spotkanie zakończyło się porażką. - Atakowali nas bardzo wysoko, zamykali na naszej połowie. Nie byliśmy w stanie spokojnie rozgrywać akcji i dograć piłki do Lewandowskiego. Pokazali nam nasze słabe strony. To nie był nasz dzień.



Klopp stwierdził, że dowodzony przez niego zespół wykonał zadanie. - Przyjechaliśmy tu po to, by wywalczyć awans. Mecz był trudny, zawiły taktycznie. W ostatnim czasie Bayern zachodził w tych rozgrywkach bardzo daleko, nie ma wielu klubów, które byłyby w stanie go wyeliminować. My tego dokonaliśmy, więc tak, to specjalne uczucie - przyznał menedżer The Reds.