To może być tajemnica sukcesów. Liverpool wspiera technologia NASA

Piętrowy autobus, tłumy kibiców i puchar Ligi Mistrzów! Tak wyglądała radość piłkarzy The Reds po wygraniu w finale z Tottenhamem.

Finał Superpucharu Europy skończył się po północy tureckiego czasu. Piłkarze oraz cały sztab Liverpoolu mieli jednak nastawione zegarki na czas brytyjski, by się za bardzo nie odzwyczajać.

Trener Klopp wręcz siłą zaciągał kolejnych piłkarzy ze strefy wywiadów do autobusu, bo 64 godziny później Liverpool miał zaplanowany ligowy mecz w Southampton.

Każda godzina odpoczynku w hotelu Ritz-Carlton w Stambule była na wagę złota, a największy problem z powrotem do bazy noclegowej miał Jordan Henderson. Kapitan LFC był odwodniony po meczu i na testach antydopingowych przez długie minuty nie potrafił oddać moczu do pojemnika. Do hotelu wrócił o czwartej rano i sobotnie starcie na stadionie St Marys w Southamptonie rozpoczął na ławce rezerwowych.

Kosmiczne wynalazki

Największy problem goście mieli z bramkarzem Adrianem. Hiszpan nabawił się kontuzji kostki, o której było głośno ze względu na okoliczności doznania urazu. Podczas świętowania zwycięstwa nad Chelsea jeden z kibiców wślizgiem wpadł w zawodnika, który był bohaterem serii rzutów karnych.

Poszkodowanym już podczas lotu powrotnego zajął się klubowy lekarz Lee Nobes, jeszcze kilka miesięcy temu pracujący dla Manchesteru City. Z Adrianem – ale również z mocno poobijanym Jamesem Milnerem – miał dużo pracy.

Jak informuje James Pearce z serwisu theathletic.com, niektórym piłkarzom Liverpoolu pomagała technologia prosto z NASA. Zbawienne okazało się urządzenie nazywane "Game Ready", opracowane przez naukowców i lekarzy, którzy wykorzystali technologię skafandra kosmicznego dla kosmonautów NASA. Wynalazek cyrkuluje zimną wodę ze zbiornika lodu i przyspiesza regenerację wszelkich stłuczeń, siniaków i innych urazów.

Klopp zdawał sobie sprawę, że musi oszczędzać zespół. Po godzinie przerwał piątkowy trening, a w sobotni poranek rozruch z piłkami został odwołany. Zawodnicy poszli na spacer. Menedżer starał się przekonać zawodników, że z ich zdrowiem wszystko jest w porządku.

Ostatecznie te zabiegi przyniosły dobry efekt. Liverpool wygrał 2:1. The Reds po dwóch kolejkach są liderami Premier League.