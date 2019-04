"Sędziemu nie pokazano dwóch kluczowych powtórek. Manchester odpadł, bo VAR był użyty źle"

Do zdarzenia doszło w 73. minucie tego zaskakującego meczu, kiedy Manchester City prowadził 4:2 i na tamten moment taki wynik dawał awans tej drużynie do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak wszystko zawaliło się po rzucie rożnym. Kieran Trippier dośrodkował w pole karne, a piłka najpierw trafiła Llorente w rękę, a następnie w biodro i wpadła do bramki.

Ręka w ataku

Szykuje się ważna zmiana w piłkarskich przepisach. Chcą "ograniczyć szarą strefę" Koniec... czytaj dalej » - Instrukcje UEFA są jasne: nie możesz strzelić gola, jeśli dotkniesz piłki ręką, nawet jeśli to przypadkowe. Nie ma znaczenia, że łokieć jest blisko ciała. Jeśli to się zdarzy obrońcy, to nie ma rzutu karnego, ale jeśli to akcja ofensywna, to nie może być uznana za zgodną z przepisami. Rosetti (Roberto Rosetti, szef sędziów UEFA - przyp red.) mówił o tym arbitrom - powiedział 52-letni były sędzia.

Ale zdaniem Gonzaleza na tym nie koniec. Prowadzący zawody Sędzia Cuneyt Cakir, nawet gdyby chciał podjąć właściwą decyzję, to nie mógł tego zrobić, bo nie widział wszystkich powtórek przy linii bocznej.

- Irrati (Massimiliano Irrati, który pracował przy powtórkach m.in. w finale mundialu w Rosji - red.), sędzia VAR numer jeden, zaleca Cakirowi sprawdzenie, bo widzi rękę. Kiedy ten wraca po obejrzeniu powtórek mówi piłkarzom "nic nie widziałem. Piłka trafiła w udo". Nie pokazali mu powtórki zza pleców, na której widać obicie od łokcia. Błędem VAR było to, że nie pokazano dwóch kluczowych powtórek. Dlaczego? Problem polega na tym, że przede wszystkim ma chodzić o prawidłowe decyzje, a nie to, jak długo trwa ich podejmowanie - podkreślił Gonzalez i zaznaczył wprost: - Manchester City odpadł, bo VAR był użyty źle.



W środowym spotkaniu podjęto jeszcze jedną ważną decyzję przy pomocy VAR. Anulowano trafienie Raheema Sterlinga na 5:3, stwierdzając pozycję spaloną Sergio Aguero w zagraniu poprzedzającym zdobycie bramki.

Mecz zakończył się zwycięstwem City 4:3, ale w pierwszym spotkaniu Tottenham wygrał u siebie 1:0 i przeszedł do kolejnej rundy dzięki golom strzelonym na wyjeździe.

Nowy sezon, nowe przepisy

Pod koniec lutego gazeta "The Times" napisała, że od przyszłego sezonu obowiązywać będą nowe przepisy piłki nożnej. Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB), która odpowiada za zmiany regulacji, głównie chce ograniczyć szarą strefę w interpretowaniu zagrań ręką.

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy przewinienia u zawodnika drużyny atakującej w chwili, kiedy takie zagranie bezpośrednio skutkuje golem albo dochodzi do niego w sytuacji poprzedzającej gola. Angielski sędzia zachwycony: wielka noc VAR-u "Doskonale, że w... czytaj dalej » Właśnie o tym mówił Gonzalez. Według Hiszpana UEFA już teraz zaleciła arbitrom stosowanie się do przepisu będącego w przygotowaniu.

Inna sprawa ma się tyczyć obrońcy. U defensorów IFAB dopuszcza zagranie piłki ręką przy ciele czy tzw. piłkę nabitą, przy czym w tym drugim przypadku ułożenie rąk nie może wychodzić poza naturalną sylwetkę, co doprowadza niejako do powiększenia obrysu ciała, np. być powyżej ramienia.

- Zmieniliśmy to, by zaznaczyć, że ciało ma określoną sylwetkę. Jeśli ręce poza nią wykraczają, to ciało sprawia wrażenie nienaturalnie większego, a celem jest wtedy sprawienie większej przeszkody dla rywala – mówił odpowiadający za treść nowych przepisów były angielski sędzia David Elleray. IFAB ma nadzieję, że dzięki temu obrońcy zbiegający do rywali nie będą chować rąk za plecami w obawie przed doprowadzeniem np. do rzutu karnego.