Kibice PSG zignorowali zakaz. Tłumy przed stadionem w Paryżu

Władze we Francji zdecydowały, że rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów w Paryżu odbędzie się bez widzów. Mimo to, kibice miejscowego zespołu zebrali się pod stadionem w liczbie kilku tysięcy.

Fani PSG odpalali race, głośno krzyczeli i tańczyli na ulicach otaczających obiekt. Niektórzy z nich byli przebrani w stroje, które miały rzekomo zabezpieczać przed koronawirusem. To co działo się przed obiektem mogli kątem oka obserwować piłkarze. Obrazki były transmitowane na telebimie umieszczonym przy jednej z trybun na stadionie.

"Baby Mourinho" przerósł mistrza. 32-letni trener RB Lipsk przeszedł do historii Wtorkowy wieczór... czytaj dalej » W pierwszym spotkaniu PSG przegrało w Dortmundzie 1:2. W rewanżu pokonało niemiecki zespół 2:0 i awansowało do kolejnej rundy.

Nic sobie nie robią z zakazów

We wtorek podobną sytuację można było zobaczyć w Walencji. Kibice miejscowego zespołu także sprzed stadionu wspierali ulubieńców w starciu z Atalantą.

Stało się tak mimo że hiszpański minister zdrowia prosił o to, aby ludzie nie gromadzili się w dużych liczbach. Fani mieli te słowa w nosie.

Drugi z wtorkowych meczu Liverpoolu z Atletico odbył się przy pełnych trybunach. Na dodatek na stadion Anfield weszła duża grupa fanów z Madrytu. Hiszpanie wygrali po dogrywce 3:2 i to oni pozostali na placu boju.



Z powodu koronawirusa przyszłotygodniowe mecze FC Barcelona z Napoli oraz Bayernu Monachium z Chelsea odbędą się przy zamkniętych stadionach.

W czwartek w Lidze Europy bez ludzi na trybunach będzie w starciu LASK z Manchesterem United.

Program rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów (* oznacza awans):

wtorek, 10 marca

Valencia CF - Atalanta Bergamo* 3:4 (1:2)

RB Lipsk* - Tottenham 3:0 (2:0)

środa, 11 marca

Liverpool FC - Atletico Madryt* - 2:3 (po dogrywce)

Paris Saint Germain* - Borussia Dortmund 2:0

wtorek, 17 marca

Juventus Turyn - Olympique Lyon (21.00)

Manchester City - Real Madryt (21.00)

środa, 18 marca

Bayern Monachium - Chelsea Londyn (21.00)

Barcelona - SSC Napoli (21.00)