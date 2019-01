Lewandowski ponownie strzelił Baumannowi. Bayern pokonał Hoffenheim

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

09.01.2019 | Reprezentant Francji Benjamin Pavard został piłkarzem Bayernu Monachium. Obrońca VfB Stuttgart przeniesie się do ekipy z Bawarii po zakończeniu sezonu.

Ostatnie spotkania przed przerwą zimową oba zespoły rozegrały krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Od początku roku zawodnicy wrócili do treningów. Zgodnie z kilkuletnią tradycją Bayern ćwiczył w Dausze w Katarze. Mistrzowie Niemiec przed spotkaniem z Hoffenheim wzięli jeszcze udział w towarzyskim turnieju Telekom Cup, który wygrali.

Teraz byli oczywiście zdecydowanym faworytem piątkowego meczu. Monachijczycy nie mogli sobie pozwolić na stratę punktów, bo ich sytuacja w tabeli nie byłaby dobra.

Przed tą kolejką podopieczni Niko Kovaca byli na drugim miejscu z dorobkiem 36 punktów, a więc o sześć mniejszym od prowadzącej Borussii Dortmund.

Na udany mecz na stadionie w mieście Sinsheim na pewno liczył Robert Lewandowski. On w ostatnich sezonach miał duże szczęście do gry przeciwko bramkarzowi Oliverowi Baumannowi. Napastnik reprezentacji Polski golkipera, który w Hoffenheim występuje od 2014 roku, pokonywał już 14-krotnie. Żaden inny bramkarz Bundesligi nie ma tak złych wspomnień z 30-letnim napastnikiem. Tym razem długo wszystko wskazywało na to, że Lewandowski Baumanna nie pokona. Ale po kolei.

Goście dobrzy tylko przed przerwą

"Wieśniaki", które wygrały z Bayernem w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych przed własną widownią, w pierwszej połowie pokazały niewiele dobrego.

Goście grali spokojnie i pewnie. Ich bohaterem przed zmianą stron był Niemiec Leon Goretzka. 23-letni pomocnik przed rozpoczęciem tego sezonu trafił do monachijskiego klubu z FC Schalke 04.

We wcześniejszych 14 występach w Bundeslidze w barwach Bayernu zdobył dwie bramki. W piątek podwoił do osiągnięcie. Najpierw w 34. minucie dobił piłkę po strzale głową Lewandowskiego, a doliczonym czasie pierwszej części wykorzystał znakomite zagranie z lewej strony Austriaka Davida Alaby.

W drugiej połowie to gospodarze prezentowali się zdecydowanie lepiej. Można było odnieść wrażenie, że przyjezdni chcą wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Dużo było pomyłek i niezrozumiałych strat. Zawodnicy Hoffenheim wykorzystali słabszy okres Bayernu.

Po ładniej kontrze gola w 59. minucie strzelił obrońca Nico Schulz. Wydawało się, że miejscowi będą w stanie doprowadzić do remisu.

Decydujący cios zadał jednak Lewandowski, który z bliskiej odległości wykorzystał idealne zagranie Thomasa Muellera. Dla Polaka to była 11. bramka w Bundeslidze w tym sezonie, a 23. we wszystkich rozgrywkach.

To było szóste ligowe zwycięstwo Bayernu z rzędu. W tabeli Bawarczycy tracą do Borussii trzy punkty. Dortmundczycy w tej kolejce zagrają w sobotę na wyjeździe z RB Lipsk.

Wynik meczu 18. kolejki Bundesligi :

Hoffenheim - Bayern 1:3 (0:2)

Bramki: Nico Schulz 59’ - Leon Goretzka 34’, 45’, Robert Lewandowski 87’.