Zakażony piłkarz Sevilli sam się ujawnił

Piłkarz zakażony osiem dni przed meczem w Lidze Europy Złe wiadomości... czytaj dalej » Pozytywny wynik dało badanie przeprowadzone w poniedziałek, kiedy drużyna wróciła do treningów po tygodniowej przerwie po zakończeniu sezonu La Liga.

W środę andaluzyjski klub poinformował jedynie, że zakażony zawodnik "nie wykazuje objawów choroby i jest odizolowany od reszty drużyny".

Liczy, że pomoże w Lidze Europy

Nie wiadomo, dlaczego klub nie podał, o jakiego piłkarza chodzi. Kilka godzin później wszystko było już jasne. - Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na COVID-19 chcę wam powiedzieć, że czuję się dobrze i nie mam żadnych objawów choroby - powiedział w nagraniu opublikowanym na Twitterze 28-letni Gudelj.

- Mam nadzieję jeszcze w tym sezonie pomóc drużynie osiągnąć cel na koniec sezonu. Dzięki za wszystkie wiadomości z wyrazami wsparcia. Do zobaczenia wkrótce - dodał serbski pomocnik.



pic.twitter.com/oiyq4akii7 — Nemanja Gudelj (@nemanjagudelj) July 29, 2020





W czwartek Seviila poinformowała o wynikach drugiej rundy testów. "Wszystkie okazały się negatywne. Sevilla wróci wieczorem do indywidualnych treningów, z wyjątkiem Gudelja, którego wynik w poniedziałek wypadł pozytywnie" - tym razem padło już nazwisko zakażonego.



Official Statement on the recent PCR tests. #WeareSevilla — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 30, 2020





Do Niemiec we wtorek

Andaluzyjczycy 6 sierpnia w Duisburgu mają zagrać z Romą jeden mecz o awans do ćwierćfinału Ligi Europy, której edycja 2019/20 zostanie dokończona w Niemczech. Drużyna Julena Lopeteguiego ma udać się tam w najbliższy wtorek.

W ostatni wtorek o pozytywnym wyniku testu Mariano Diaza poinformował Real Madryt, który przygotowuje się do dokończenia rywalizacji w Lidze Mistrzów. Piłkarz został odizolowany od reszty zespołu.