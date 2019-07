Nowy kontrakt Lewandowskiego tylko kwestią czasu. "Takiego piłkarza nie można stracić"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Ostatnio stacja Sky Sport ujawniła, że nowa, obowiązująca do 2023 roku, umowa jest gotowa do podpisów. Wynegocjował ją doradca piłkarza Pini Zahavi.



Według dziennika "Abendzeitung" niemal pewne jest, że Polak zostanie na dłużej w Monachium. "To kwestia czasu" - czytamy.



- Robert bardzo dobrze czuje się w Bayernie - powiedział Rummenigge na łamach gazety. - Jeśli ma się takiego zawodnika, nie można go stracić - dodał prezes mistrzów Niemiec.



I to nic, że Lewandowski, jeśli wypełni kolejny kontrakt, będzie miał 35 lat. - Gdy spojrzymy na jego ciało, śmiało można zakładać, że na wysokim poziomie będzie grał jeszcze przez kilka lat - zaznaczył Rummenigge.

Mogą liczyć na "Lewego"

Lewandowski w zakończonym sezonie z 22 bramkami został królem strzelców Bundesligi. Oprócz mistrzostwa wywalczył z kolegami krajowy puchar. Drużyna zawsze może liczyć na reprezentanta Polski, który w czwartym kolejnym sezonie dobił do granicy 40 bramek (we wszystkich rozgrywkach). Determinacja szefów monachijskiego klubu dziwić więc nie może.



Od 2014 roku Lewandowski świętował z Bayernem pięć tytułów mistrzowskich oraz po dwa Puchary i Superpuchary Niemiec. W międzyczasie został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi (łącznie uzbierał 202 gole).



Do absolutnego spełnienia brakuje mu triumfu w Lidze Mistrzów.

Koniec sagi

Jego obecny kontrakt wygasał w roku 2021 i gwarantował Polakowi najwyższe pobory w lidze niemieckiej (nieoficjalnie około 15 mln euro za sezon). Były momenty, gdy wydawało się, że Lewandowski może odejść z Bayernu. Media rozpisywały się o zainteresowaniu Realu Madryt czy klubów angielskich. Wygląda na to, że to koniec tematu.