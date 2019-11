Koniec serii Lewandowskiego. Fortuna mu nie sprzyja

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Broniąca się przed strefą spadkową Fortuna w sobotę musiała się liczyć z ciężką przeprawą. Przed przerwą na mecze reprezentacji Bayern z łatwością rozbił Borussię Dortmund 4:0. Walcząca o utrzymanie drużyna z Duesseldorfu liczyła więc na sprawienie ogromnej sensacji.

W piątek przykład, jak walczyć z faworytem, dało Fortunie Paderborn, które było bliskie pokonania Borussii w Dortmundzie. Ostatecznie skończyło się na remisie 3:3, choć warto zauważyć, że gospodarze uratowali się dopiero w doliczonym czasie gry.

Mecz w Duesseldorfie był okazją do pojedynku polskich napastników. W ekipie gospodarzy od pierwszej minuty zagrał Dawid Kownacki (grał do 79. minuty), natomiast w wyjściowym składzie Bayernu nie zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Strzelali inni

Fortuna pozostaje jedyną drużyną, przeciwko której w Bundeslidze "Lewy" nie strzelił gola. Do przerwy nic się w tej kwestii nie zmieniło. Bayern pewnie prowadził z Fortuną 3:0, ale gole strzelali inni. Wynik meczu otworzył w 11. minucie Benjamin Pavard, a następnie Zackary'ego Steffena pokonali Corentin Tolisso i Serge Gnabry. Lewandowski mógł zdobyć bramkę w 19. minucie, ale spudłował w dobrej sytuacji.

Lewandowski zapisał się w statystykach po przerwie, ale nie takich, na których zależy mu najbardziej. W 70. minucie zaliczył asystę przy golu Philippe Coutinho na 4:0. Tym samym skończyła się wspaniała seria Lewandowskiego, który do tego spotkania strzelał przynajmniej jednego gola we wszystkich dotychczasowych kolejkach Bundesligi sezonu 2019/20.

Fortuna Duesseldorf - Bayern Monachium 0:4 (0:3)

Bramki: Pavard (11.), Tolisso (27.), Gnabry (34.), Coutinho (70.)