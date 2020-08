Przegrali 0:9, ich rywale awansowali. "To była noc wstydu. Będziemy protestować"

Do najwyższej klasy rozgrywkowej awansowała tylko najlepsza drużyna w tabeli. Przed ostatnią, 30. kolejką zarówno SV Ried, jak i druga Austria Klagenfurt miały tyle samo punktów - 61. W przypadku zwycięstw obu drużyn w ostatniej serii, o kolejności i jednocześnie awansie decydował bilans bramkowy. Jedną bramkę przewagi miała drużyna z Riedu. Kuriozalny mecz w Rosji. Musieli grać, choć cały zespół w kwarantannie Futbol w czasach... czytaj dalej »

"Ból głowy i konsternacja"

I utrzymała pierwsze miejsce w tabeli dzięki rozgromieniu w ostatniej serii będącego w strefie spadkowej Floridsdorfer AC aż 9:0. W równolegle toczonym spotkaniu ekipa z Klagenfurtu ograła piąte Wacker Innsbruck 6:1. Bilans bramkowy był po stronie SV Ried (+34 do +29). O ile wygrana Austrii nie budziła żadnych podejrzeń, o tyle rozmiary zwycięstwa ekipy, która awansowała do Tipico Bundesligi, już tak.

Wątpliwości co do postawy piłkarzy Floridsdorfer wyraził trener Klagenfurtu Robert Micheu. Zwrócił uwagę na fakt, że klub pozwolił pięciu zawodnikom wyjechać na wakacje i dodał: - My strzeliliśmy gola, a zaraz potem Ried. To bardzo ciekawe - zauważył.

Liczby mówią same za siebie. W 29 spotkaniach Floridsdorfer straciło 42 gole - niewiele jak na drużynę walczącą o utrzymanie. Natomiast w ostatnim aż dziewięć, z czego pięć w ciągu pół godziny.

Na nic zdały się tłumaczenia drużyny, która straciła dziewięć bramek. "Porażka z SV Ried wciąż wywołuje u nas ból głowy i konsternację. Jesteśmy świadomi, że rozczarowaliśmy wiele osób. W imieniu całego klubu sportowego Floridsdorfer przepraszamy za pożałowania godny i nieprofesjonalny wynik naszej drużyny" - napisano w oświadczeniu klubu, który spadł do trzeciej ligi.

"Zaciekle bronimy się przed krążącymi oskarżeniami. W nadchodzących dniach i tygodniach będziemy intensywnie analizować wydarzenia" - dodano.

"Pozbawia się wiarygodności'

Drużyna wicelidera drugiej ligi zapowiedziała, że tak nie zostawi sprawy. W poniedziałek ma złożyć skargę. - To farsa. Oczywiście będziemy protestować. Na razie nie słyszałem jeszcze ani jednego oświadczenia z federacji w stylu: badamy sprawę. Nie było nic a nic. To naprawdę była noc wstydu. Liga pozbawia się wiarygodności - podkreślił zirytowany jeden z rządzących w klubie Zeljko Karajica. "Za nieprofesjonalne zachowanie muszą być konsekwencje" - podsumował.



Austria Klagenfurt kündigt Protest gegen 0:9 vom FAC bei der SV Ried an https://t.co/UX1Gp10HCF#LigaZwa — Sportreport_biz (@sportreport_biz) August 2, 2020





Austriacka federacja ma badać sprawę w tym tygodniu.