Jak on tego nie strzelił? Bayern zmarnował stuprocentową okazję

Majstersztyk Lewandowskiego. Trudne podanie, perfekcyjne wykończenie Robert... czytaj dalej » Coman otrzymał podanie od Matsa Hummelsa. Była 42. minuta meczu w Berlinie.

Rozpędzony Francuz był piekielnie szybki, szybszy do czterech obrońców Lipska. Z łatwością minął bramkarza Petera Gulacsiego. Wydawało się, że musi paść gol.

Wybił głową

Skrzydłowy Bayernu strzelił, piłka zmierzała do pustej bramki, ale w ostatniej chwili wybił ją głową Ibrahima Konate. Powinno być 2:0.



Wcześniej bramkę po efektownym strzale głową zdobył Robert Lewandowski. To był majstersztyk, a przecież to nie była łatwa sytuacja.

BAYERN - RB LIPSK. RELACJA