Kolejne wyróżnienie. Lewandowski najlepszym piłkarzem sierpnia w Bundeslidze

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

"Robert Lewandowski przeżywa prawdopodobnie najlepszy start sezonu Bundesligi" - napisano na oficjalnej stronie ligowych rozgrywek w uzasadnieniu wyboru kapitana reprezentacji Polski na piłkarza sierpnia. W trzech kolejkach rozegranych w sierpniu 31-letni napastnik strzelił aż sześć goli, co w Niemczech nie zdarzyło się od 14 lat. Wyboru dokonują kapitanowie klubów, eksperci oraz kibice. Głosowanie na piłkarza miesiąca w Bundeslidze podzielone jest na dwie fazy. Sześciu kandydatów wybiera Deutsche Fussball Liga. Następnie na tę szóstkę głosują kapitanowie wszystkich drużyn (30 proc. wszystkich głosów), eksperci (30 proc.) oraz kibice (40 proc.).

Rekord za rekordem

Lewandowski został też pierwszym zawodnikiem w historii, który zdobył bramkę w pierwszej kolejce Bundesligi w pięciu latach z rzędu. Na inaugurację rozgrywek "Lewy" skompletował hat-tricka przeciwko Hercie Berlin. Dodatkowo Polak strzela gola średnio co 45 minut, co jest najlepszym wynikiem dla piłkarza, który zdobył więcej niż jedną bramkę w lidze. W głosowaniu Lewandowski wyprzedził Yuyę Osako, Marcela Sabitzera, Jadona Sancho, Jonathana Schmida oraz Timo Wernera. W poprzednim sezonie ani razu nie został tak wyróżniony.



LewanGOALski found the back of the net six times in August



Not a bad start to the season #BundesligaPOTMpic.twitter.com/HBrhbbv2hB — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 20, 2019





Na oficjalnej stronie rozgrywek przypomniano też, że polski napastnik podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku. - Bayern jest moim domem. Jestem przekonany, że w najbliższych latach osiągniemy jeszcze więcej. Jestem dumny, będąc częścią tego klubu - mówił Lewandowski.

We wrześniu Polak się nie zatrzymał. Przed tygodniem w szlagierze z RB Lipsk Lewandowski strzelił gola i z siedmioma trafieniami pewnie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych. W sobotę podopieczni Niko Kovaca zmierzą się z FC Koeln.

Kapitan reprezentacji trafił do ligi niemieckiej w 2010 roku z Lecha Poznań. Został wtedy zawodnikiem Borussii Dortmund. Po czterech latach wychowanek Varsovii i były gracz Znicza Pruszków trafił do Bayernu.