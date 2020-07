Emocje do ostatniego biegu w finale SEC. Lambert nowym mistrzem Europy

Lider TAURON Speedway European Championship Robert Lambert już w pierwszym biegu finałowej rundy w Toruniu spotkał się na torze z atakującym jego pozycję Leonem Madsenem. Górą z tego pojedynku wyszedł Lambert, który powiększył do trzech punktów swoje prowadzenie w serii.

Na ostatnim wirażu 12. biegu finałowej rundy TAURON Speedway European Championship Andriej Kudriaszow stracił panowanie nad motocyklem, który uderzył we francuskiego żużlowca Davida Bellegi. Interweniowała karetka pogotowia.

Motocykl wystrzelił jak pocisk. Żużlowiec uderzony kierownicą Chwile grozy w... czytaj dalej » Przed ostatnią rundą SEC w walce o wygraną pozostawali tylko dwaj żużlowcy – Robert Lambert i Leon Madsen. Choć Duńczyk wygrał aż trzy z czterech pierwszych turniejów, to przed finałową rundą tracił do lidera dwa punkty. Brytyjczyk zwyciężył w Gnieźnie, ale w pozostałych zawodach jeździł równiej od rywala, stąd też minimalna przewaga przed środowymi zawodami w Toruniu.

Wspomniana dwójka nad trzecim Grigorijem Łagutą miała już, odpowiednio, 9 i 7 punktów przewagi. Najlepszy z Polaków, Bartosz Smektała, tracił do podium aż 9 punktów.

Największy triumf w karierze

- Jeśli Lambert wygra, byłby to dla niego największy sukces w dotychczasowej karierze. Większe doświadczenie ma jednak Madsen, dlatego stawiam, że to on wyszarpie końcowy triumf - analizował komentator Eurosportu Michał Korościel.

Lambert z Madsenem spotkali się już w pierwszym biegu. Brytyjczyk wygrał tuż przed Duńczykiem, powiększając nad nim przewagę w "generalce" do 3 punktów. – Nie czułem się najlepiej. Straciłem kolejny punkt do Lamberta. Miałem fatalny start, dlatego też nie udało mi się triumfować – wzdychał przed kamerami Eurosportu Duńczyk.

W kolejnych swoich biegach zarówno Madsen, jak i Lambert zajęli trzecie miejsca, więc sytuacja w klasyfikacji pozostawała bez zmian. Do czasu. Kolejny start faworytów przyniósł roszady. Wygrana Duńczyka i trzecie miejsce Brytyjczyka sprawiły, że Madsen tracił tylko punkt do lidera.

Bellego w szpitalu

Walkę o zwycięstwo przerwał na kilka dobrych minut poważny wypadek w biegu 12., w którym zderzyli się David Bellego i Andriej Kudriaszow. Ten pierwszy zawodów nie ukończył. Został odwieziony karetką do szpitala.

Oglądaj Wideo: Eurosport Poważny wypadek Davida Bellegi podczas TSEC w Toruniu

Pod koniec rundy zasadniczej faworyci podkręcili tempo. Dwie wygrane Lamberta, zwycięstwo i drugie miejsce Madsena sprawiły, że Brytyjczyk przystępował do ostatniej fazy z dwoma punktami przewagi nad Duńczykiem. Po 20 wyścigach mieliśmy więc dokładnie taką samą sytuację jak przed rozpoczęciem ścigania w Toruniu.

O wszystkim zdecydował wielki finał, w którym pewne miejsce miał Lambert, a Madsen awansował do niego, wygrywając bieg barażowy. Na koniec Brytyjczyk nie miał sobie równych. Wygrał pewnie i przypieczętował pierwszy w karierze tytuł indywidualnego mistrza Europy.

Duńczyk przyjechał drugi i takie też miejsce zajął na koniec pięciorundowego cyklu SEC. Trzeci w środę był Timo Lahti.

Gorąca głowa nie przeszkodziła

- Lambert uciekł na starcie i już nie dał sobie wyrwać prowadzenia. Młoda, gorąca głowa mu nie przeszkodziła. Prowadził od początku do końca. Madsen na początku był czwarty, ale w pięknym stylu wskoczył na podium. Był jednak za wolny, żeby wygrać ostatni wyścig – skomentował finał Korościel.

Najlepszy z Polaków, Bartosz Smektała, zajął w generalce piątą pozycję i zapewnił sobie awans do przyszłorocznej serii. Popularny "Smyk" musiał walczyć o to miejsce w dodatkowym biegu, w którym zwyciężył Duńczyka Nickiego Pedersena.