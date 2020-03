Maja Włoszczowska spokojna. "Chcemy znać dokładny termin igrzysk"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok Igrzyska... czytaj dalej » - Trzymanie się na siłę pierwotnego terminu, zmuszanie sportowców do rygorystycznego treningu, w momencie gdy cały świat walczy z epidemią koronawirusa było… Nie chcę użyć mocniejszego słowa. Dobrze, że MKOl zdecydował się na przełożenie ich na rok 2021. Myślę, że większość sportowców jest tego samego zdania, ale zasadniczo nie zmienia to naszej sytuacji. Wszyscy chcielibyśmy przede wszystkim znać dokładny termin igrzysk – powiedziała dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim.

Jest szansa, by to było święto radości

Jej zdaniem przyszłoroczne igrzyska w Tokio mają teraz szansę odbyć się w atmosferze radości, choć warunkiem do tego jest oczywiście uporanie się świata z pandemią koronawirusa. Atmosfera napięcia, niepewności i groźba bojkotu igrzysk przez niektóre kraje stałaby w sprzeczności z ideą olimpijską.

Zmiana terminu igrzysk wpływa też bezpośrednio na plany najlepszej polskiej kolarki górskiej.

- Nastawiałam się na to, że rok 2020 będzie moim ostatnim w karierze na najwyższym poziomie. Ponieważ nie wiem, kiedy odbędą się igrzyska, nie zaprzątam sobie tym głowy. Staram się delikatnie podtrzymywać kondycję. Jeżeli będą jakiekolwiek wyścigi w tym sezonie, to zamierzam w nich startować. A co będzie dalej, zobaczymy. Wszyscy czekamy, jak się rozwinie epidemia koronawirusa, kiedy i jak świat sobie z nią poradzi – mówi Włoszczowska.

Wszystko się bardzo szybko zmienia

Polska medalistka zwraca też uwagę na gwałtowne zmiany, jakie zachodzą w świecie podczas epidemii.

- Niesamowite jest obserwowanie jak świat niemal w jednej chwili się zatrzymał. Z jednej strony jest to przerażające, że wiele rzeczy, do których byliśmy przyzwyczajeni zostało nam odebranych, jak np. swoboda podróżowania. Miejmy nadzieję, że będą też pozytywne konsekwencje, jak wzrost świadomości higieny osobistej czy docenianie prostych radości życia: spaceru, jazdy na rowerze… - mówi olimpijka i dodaje, że sama również musi uporać się ze zmianą codziennego rytmu życia.

- Pobyt w domu nie jest dla mnie problemem. Sportowcy są przyzwyczajeni do życia w swego rodzaju „kwarantannie”. Mocno trenując mamy obniżoną odporność, a choroby to ostatnia rzecz, jaka jest nam potrzebna, zwłaszcza w sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Bardziej dotkliwa dla mnie jest zmiana klimatu. Całą zimę spędziłam w Hiszpanii, trenując i startując w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Teraz wszystko odwróciło się o 180 stopni. Zima, siedzenie w domu w Jeleniej Górze, treningi stacjonarne. Szczerze mówiąc, z treningiem trochę odpuszczam. Nie wiemy, co się wydarzy. Najpewniej nieprędko wrócimy do rywalizacji – podsumowuje Włoszczowska.

Pandemia choroby Covid-19, wywoływanej nowym rodzajem koronawirusa, wybuchła w grudniu 2019 roku w chińskim Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Szybko rosnąca liczba zakażonych przekroczyła już 409 tysięcy osób i ponad 18 tysięcy ofiar śmiertelnych.