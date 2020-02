Dodatkowe zabezpieczenia sztafety olimpijskiej. Chodzi o koronawirusa

9.08 - Argentyńczycy wywalczyli awans do turnieju olimpijskiego, dzięki trzem zwycięstwom w kwalifikacjach w Ningbo.

25.10 | Najlepsza polska tenisistka Magdy Linette ma za sobą najbardziej udany sezon w karierze. Osiągnęła w nim sukcesy sportowe, a co za tym idzie też finansowe. - Od kilku lat jestem w pierwszej setce rankingu WTA i mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić - zdradziła 27-letnia zawodniczka na konferencji prasowej w biurze jej klubu AZS Poznań.

Wysłannik Eurosportu Filip Folczak udał się do Wrocławia, gdzie odbyły się zawody jeździeckie, w których uczestniczył Wojciech Wojcianiec. Polak nie wygrał, ale zapewnił sobie awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska...

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Koronawirus utrudnia przygotowania do igrzysk w Tokio. Wolontariusze muszą poczekać Koronawirus... czytaj dalej » Zapalenie pochodni nastąpi 12 marca w greckiej Olimpii, a do Japonii ogień dotrze tydzień później. Na trasie, która zajmie sztafecie 121 dni, znajdzie się każda z 47 prefektur Kraju Kwitnącej Wiśni.

Ponad 10 tysięcy członków sztafety

"Podjęte zostały dodatkowe środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa podczas kilkumiesięcznej sztafety z ogniem olimpijskim" - podano w komunikacie.



W przedsięwzięcie zaangażowanych będzie kilkaset osób w Grecji i około 10 tysięcy w Japonii. Jak zaznaczono, kontakt między ludźmi jest ograniczony, ponieważ pochodnia nie jest przekazywana między biegaczami, płomień jednej zapala następna.



Wykryty w Chinach koronawirus zaatakował dotychczas ponad 78 tysięcy osób na całym świecie. W tym kraju zmarło już 2,5 tys. ludzi.



Igrzyska w Tokio potrwają od 24 lipca do 9 sierpnia.