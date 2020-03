Przerwano bieg sztafety olimpijskiej. Ludzie obecni na trasie

Ceremonia odpalenia ognia olimpijskiego bez widzów. Pierwszy raz od 35 lat Koronawirus nie... czytaj dalej » Ogień olimpijski ma pozostać w kraju do 19 marca. Na ten dzień zaplanowano w Atenach uroczystać przekazania ognia organizatorom igrzysk w Tokio.



"To nie była dla nas łatwa, ale niestety konieczna decyzja. Została podjęta po konsultacji z ministrem zdrowia i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim" - poinformowano.

Odwiedzi ponad 850 gmin

Ogień olimpijski wzniecono w czwartek na starożytnym stadionie w Olimpii. Uroczysta ceremonia ze względu na zagrożenie koronawirusem odbyła się bez udziału widzów. Liczbę uczestników ograniczono do 100. Do Grecji przyleciała grupa ok. 150 przedstawicieli z Tokio, ale tylko kilkudziesięciu z nich wzięło udział w uroczystości. Wcześniej Japończycy zrezygnowali z przysłania do Olimpii grupy 340 dzieci.



Ogień po dotarciu do Japonii odwiedzi wszystkie prefektury kraju i ponad 850 gmin. Znicz olimpijski ma zapłonąć 24 lipca. Igrzyska mają potrwać do 9 sierpnia, a zmagania paraolimpijczyków - od 25 sierpnia do 6 września.

