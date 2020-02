Nabywca najdroższej sportowej pamiątki świata w końcu się ujawnił. "Jesteśmy świadkami historii"

- Jestem przekonany, że to najodpowiedniejsze miejsce dla tego bezcennego manuskryptu - powiedział w poniedziałek Usmanow.

14-stronicowy dokument spisany w 1892 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem na grudniowej aukcji w Nowym Jorku. Cena wywoławcza wynosiła milion dolarów, lecz ostateczny koszt był prawie dziewięciokrotnie wyższy.

Po dwunastominutowej licytacji manifest igrzysk olimpijskich został najdroższą sportową pamiątką w historii, a jej nabywca do poniedziałku pozostawał anonimowy. Dotychczas tytuł ten dzierżyła koszulka legendarnego baseballisty Babe'a Rutha, którą w czerwcu 2019 roku sprzedano za 5,6 mln dolarów.

- Jesteśmy świadkami historii - powiedział na ceremonii w Lozannie prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

- Z jednej strony jesteśmy świadkami historycznego dokumentu, manuskryptu, który dał filozoficzne podłoże ruchowi olimpijskiemu. Z drugiej strony doświadczamy historycznej chwili, w której manuskrypt powraca do olimpijskiego domu, miejsca do którego należy - mówił prezes MKOL, odbierając dokument z rąk rosyjskiego miliardera.

Pierre de Coubertin’s historic founding text finds its home at The @OlympicMuseum in Lausanne The donor is revealed as Alisher Usmanov, President of the International Fencing Federation @FIE_fencing. pic.twitter.com/lpyxPqGSbU — IOC MEDIA (@iocmedia) February 10, 2020





Usmanow od wielu lat jest związany ze światem sportu. W 2007 roku został mniejszościowym współwłaścicielem Arsenalu. W 2018 sprzedał posiadane 30 procent udziałów w angielskim zespole za 700 mln dolarów. W ubiegłym miesiącu zainwestował w inny klub Premier League - Everton, płacąc 39 mln dolarów za prawa do nazwy nowego stadionu ekipy z Liverpoolu.

Rosjanin zarobił fortunę produkując plastikowe torby. Następnie pomnażał swój majątek inwestując w branżę metalurgiczną oraz wydobywczą. Jest większościowym udziałowcem koncernu Metalloinvest. Zbił również miliony na inwestycji w Facebooka. Forbes wycenia jego majątek na 12,6 mld dolarów.

