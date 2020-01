Wyższa kara dla napastnika, który zranił nożem czołową tenisistkę świata

Petra Kvitova dotarła do finału Australian Open 2019

Petra Kvitova awansowała do półfinału Australian Open i w pomeczowym wywiadzie na korcie uroniła łzę.

Kvitova wzruszona po awansie do półfinału

- Nie wyobrażałam sobie, że znów zagram na tym wspaniałym korcie i że znów powalczę o największe sukcesy w turniejach wielkoszlemowych - powiedziała Petra Kvitova po awansie do półfinału Australian Open. Czeszka w grudniu 2016 roku została zaatakowana nożem i doznała poważnej kontuzji lewej ręki. Po długiej rehabilitacji wróciła do rywalizacji.

Petra Kvitova skomentowała awans do półfinału Australian Open

Petra Kvitova przegrała pierwszego seta finału Australian Open z Naomi Osaką 6:7. Mimo to Czeszka popisała się znakomitą wymianą. Transmisja w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w marcu ubiegłego roku w Brnie. Prokurator domagał się wówczas 12 lat więzienia dla Zondry, który nie przyznał się do winy. Mężczyzna złożył apelację. Od decyzji sądu pierwszej instancji odwołał się także prokurator.

Kvitova odbudowała formę

Do napaści doszło w mieszkaniu dwukrotnej triumfatorki Wimbledonu w grudniu 2016 roku. Włamywacz zranił ją nożem w lewą dłoń, w której trzyma ona rakietę. Uszkodzone zostały ścięgna i nerwy, a zawodniczka przeszła operację.

Do rywalizacji wróciła pod koniec maja 2017 i mozolnie odbudowywała karierę.