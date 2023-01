Cudowny sen się nie kończy. Wspaniała Linette w półfinale Australian Open

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Niesamowite zagranie Radwańskiej. W tym roku nie zrobił tego nikt Agnieszka... czytaj dalej » Linette od początku tego sezonu prezentowała się bardzo dobrze. Świetne występy w reprezentacji Polski podczas United Cup sprawiły, że przyjechała do Melbourne w znakomitym humorze.

Pierwszy raz w karierze

Sama zawodniczka i jej sztab trenerski z Markiem Gellardem na czele chyba nie spodziewali się takich wyników. Występująca po raz 30. w imprezie wielkoszlemowej poznanianka drogę do ćwierćfinałowego starcia z Pliskovą miała trudną.

Zwycięstwa z Estonką Anett Kontaveit, Jekateriną Aleksandrową z Rosji i w czwartej rundzie z rozstawioną z czwartą w rankingu WTA Francuzką Caroline Garcią musiały zrobić wrażenie.

- Wiedziałem, że Magda prezentuje odpowiedni poziom, by rywalizować z najlepszymi. Jest to jednak miła niespodzianka, bo pierwszy raz w karierze dotarła do drugiego tygodnia imprezy wielkoszlemowej - powiedział jej szkoleniowiec.

Świetne niedawne wspomnienia

W środę jej przeciwniczką była Pliskova. Czeszka, 31. obecnie zawodniczka rankingu WTA, jest przez niektórych uważana za jedną z najlepszych bez tytułu wielkoszlemowego. Z wcześniejszych dziewięciu meczów z Polką, wygrała aż siedem, ale ostatni przegrała, i to wysoko. Podczas turnieju finałowego Billie Jean King Cup w listopadzie Linette zwyciężyła 6:4, 6:1.

Pamięć o tamtym pojedynku wyraźnie dobrze wpłynęła na poznaniankę. Wprawdzie przegrała pierwszego gema przy własnym podaniu, ale potem rozpoczęła koncert.

- Ale męczy tę Pliskovą. Rzuca ją po korcie z lewej do prawej - był pod wrażeniem komentator Eurosportu Marek Furjan. Ostatecznie zwyciężyła w pierwszej odsłonie 6:3. Czeszka była mocno zdenerwowana i zniszczyła rakietę.

Sześć niewykorzystanych breakpointów

Druga odsłona od pierwszych piłek była zacięta. W czwartym gemie Polka w wielkim stylu obroniła dwa breakpointy. Było 2:2.

W piątym gemie Linette miała trzy z rzędu szanse na odebranie rywalce serwisu. Pliskova jednak się nie poddała i świetnymi serwisami odrobiła stratę. Niewykorzystane okazje nie podłamały naszej tenisistki, która świetnie zareagowała i pewnie wygrała własne podanie (3:3).

Wytrzymała emocjonalnie

W kolejnym gemie serwisowym Czeszki sytuacja się powtórzyła. Poznanianka tym razem miała dwie z rzędu okazje na przełamanie (15:40), a potem jeszcze jedną i jeszcze raz zawodniczka z kraju naszego południowego sąsiada się wybroniła.

- To był dla Pliskovej niezwykle ważny moment. Musi się teraz twardo postawić Polka. Nie może być wstrzymywania ręki i podnoszenia piłki - stwierdził w Eurosporcie 1 Dawid Celt.

I tak właśnie było. Linette pewnie wygrała dwa kolejne gemy serwisowe, a w 11. w końcu przełamała przeciwniczkę. Kolejny gem był ostatnim. Nasza tenisistka wytrzymałą presję i wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Brak słów.

W półfinale rywalką Linette będzie Aryna Sabalenka albo Chorwatka Donna Vekić. Mecz tych pań rozpocznie się wkrótce.

Ćwierćfinał Australian Open:

Karolina Pliskova (Czechy, 30) - Magda Linette 3:6, 5:7.