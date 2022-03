Świątek wygrała. Oto nowa liderka rankingu tenisistek

"Witaj w klubie" - przywitała nową liderkę Międzynarodowa Federacja Tenisowa. Liderkę jeszcze nieoficjalną, bo najnowszy ranking, uwzględniający wyniki turnieju na Florydzie, zostanie opublikowany w poniedziałek 4 kwietnia.



Welcome to the club

@iga_swiatek is the Polish player in tennis history to become singles World No.1

#1GApic.twitter.com/W8IEJh9C1n — wta (@WTA) March 26, 2022





Świątek, dotychczasowej numer 2 w tenisowej hierarchii, do pełni szczęścia brakowało jednego zwycięstwa. Polka warunek spełniła właśnie w Miami. Znaczenia nie będą miały wyniki innych zawodniczek grających w tym turnieju.

Dotychczasowa liderka Ashleigh Barty niespodziewanie w tym tygodniu zakończyła karierę i poprosiła o wykreślenie swoich wyników z rankingu. Jedno zwycięstwo Igi w Miami oznacza, że w zestawieniu nie dogoni ją żadna z tenisistek z grupy pościgowej.

"Oto 28. liderka rankingu w historii" – potwierdziła WTA. I jeszcze jedno: to pierwsza Polka na szczycie rankingu.

Źródło: Getty Images Iga Świątek jest w genialnej formie

Świątek - Golubic: żadnych złudzeń

W Miami Świątek jest rozstawiona z numerem drugim i, podobnie jak inne zawodniczki z czołówki, rozpoczęła grę od drugiej rundy.

Jej przeciwniczką była 42. w rankingu, starsza o dziewięć lat Golubic. Bilans ich wcześniejszych meczów był remisowy 1-1. Polka pokonała ją w tym roku w stolicy Kataru - Dausze po zaciętym, trzysetowym pojedynku, a w 2019 w pierwszej rundzie Wimbledonu wyraźnie lepsza okazała się Szwajcarka.



W piątkowy wieczór Polka nie dała jej szans. Pierwszy set był jeszcze w miarę wyrównany, a w drugim rywalka praktycznie nie istniała na korcie, wygrywała tylko pojedyncze piłki i nie zdobyła ani jednego gema. Mecz trwał godzinę i 14 minut.



Kolejną przeciwniczką Świątek będzie w niedzielę 31-letnia Amerykanka Madison Brengle, obecnie 59. na liście WTA. Również z tą przeciwniczką zmierzy się po raz trzeci i ma na koncie zwycięstwo w 2021 roku w Adelajdzie oraz porażkę w 2018 w Charleston.

Iga Świątek (Polska, 2) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 6:0