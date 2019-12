Małysz liczył na przełom. "Czegoś brakuje, nie ma się co oszukiwać"

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Oto, co do powiedzenia miał lider polskiej kadry po swoim sobotnim triumfie w Engelbergu.

Oto, co miał do powiedzenia po niedzielnych zmaganiach na Gross-Titlis Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce.

Trener Doleżal ogłosił kadrę Biało-Czerwonych na Turniej Czterech Skoczni Sześciu Polaków... czytaj dalej » - W tym sezonie cały czas mamy huśtawkę nastrojów. Pogoda pokrzyżowała w niedzielę trochę plany, ale nie ma się co oszukiwać, tego dnia skoki chłopaków nie były takie, na jakie ich stać. Cały czas czegoś brakuje. Widać, że raz jest super, a raz trochę gorzej. Tym razem myślę, że na pochwałę zasłużył Kamil Stoch, bo skakał naprawdę przyzwoicie. W drugiej próbie miał pecha i odjęte punkty. Trudno jest walczyć o lepszą odległość w takich warunkach - stwierdził Małysz.

Kobayashi faworytem TCS

- Wydawało się, że zmagania w Engelbergu będą przełomowe. Zawsze kiedy tutaj dobrze się skacze, szczególnie Polakom, to jest to wskazówką do całego sezonu. A teraz trudno coś powiedzieć, jest sporo niespodzianek -opowiadał.

28 grudnia rozpoczyna się Turniej Czterech Skoczni.

- Kto może wygrać? Wszystko może się wydarzyć, sezon jest wyrównany. Ten turniej rządzi się swoimi prawami, więc trudno wskazać faworyta. Patrząc na to, co działo się w niedzielę, tym największym kandydatem jest zwycięzca, Ryoyu Kobayashi. Stefan Kraft skacze dobrze, a potem jest Kamil. Reszta to wielka niewiadoma - oznajmił Małysz.

Wyniki niedzielnego konkursu w Engelbergu Zawodnik Punkty 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

272 2. Peter Prevc (Słowenia)

263,1 3. Jan Hoerl (Austria)

262 4. Karl Geiger (Niemcy) 260,6 5. Daniel Huber (Austria)

259 6. Philipp Aschenwald (Austria)

257,7

7. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 8. Robert Johansson (Norwegia)

253,4 9. Kamil Stoch (Polska)

252,7 10. Stephan Leyhe (Niemcy)

250,1

--- 25. Stefan Hula (Polska) 220,3 33. Piotr Żyła (Polska) 104,9 35. Maciej Kot (Polska) 103,9 44. Klemens Murańka (Polska)

98,7 47. Dawid Kubacki (Polska) 96,5 52. Jakub Wolny (Polska) 93