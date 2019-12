Stoch nie chce narzekać. "Wszystko jest na dobrej drodze"

Oto, co do powiedzenia miał "Wewiór" po sobotnich zmaganiach na Gross-Titlis.

Polacy przegrali w Engelbergu z warunkami. Kobayashi poleciał po zwycięstwo Japończyk Ryoyu... czytaj dalej » Podczas niedzielnej rywalizacji na Gross-Titlis-Schanze bardzo dużo problemów sprawiał zmienny i silny wiatr. Niewielu potrafiło sobie z nim poradzić. Stoch w pierwszej serii skoczył 128,5 metra i zajmował piątą pozycję. W drugiej uzyskał 118,5 metra. Ostatecznie dało mu to dziewiąte miejsce.

Stoch poprawił inne elementy

- W niedzielę czułem, że skoki nie były na takim poziomie, jak w sobotę. Z drugiej strony, nie będę narzekał. Miejsce w dziesiątce jest. Wszystko jest zatem w porządku - mówił w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

- Ja bym powiedział, że to był bardzo dobry weekend. Może w niedzielę było więcej błędów, ale poza tym wszystko jest na dobrej drodze. Czuję się w porządku. W Engelbergu skupiliśmy się na innych punktach niż dotychczas, to mi pomogło w luźniejszym skakaniu. Przed Turniejem Czterech Skoczni ten weekend dał mi może nie optymizm, ale duży zastrzyk pozytywnych emocji i wrażeń - dodał.

Czas odpocząć i nabrać luzu

Do drugiej serii nie awansował w niedzielę Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld z tego roku miał pecha do wiatru i uzyskał tylko 113,5 metra. To dało mu 47. miejsce.

- Każdy widział, jakie były warunki. Miałem chyba jakiś przeciąg, bo na progu było dobrze. Zanim zdążyłem opanować sytuację z nartą, było już za późno. Straciłem metry. Lekcję jakąś wyciągnę i na spokojnie przemyślę, co i jak. Jest sporo rzeczy, które możemy poprawić. Trzeba to zrobić na spokojnie, zresetować głowę przed Turniejem Czterem Skoczni. Mamy teraz święta, można będzie trochę odpocząć i nabrać luzu - oznajmił Kubacki.

Turniej Czterech Skoczni rozpoczyna się 28 grudnia. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.





Wyniki niedzielnego konkursu w Engelbergu Zawodnik Punkty 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

272 2. Peter Prevc (Słowenia)

263,1 3. Jan Hoerl (Austria)

262 4. Karl Geiger (Niemcy) 260,6 5. Daniel Huber (Austria)

259 6. Philipp Aschenwald (Austria)

257,7

7. Marius Lindvik (Norwegia) 255,2 8. Robert Johansson (Norwegia)

253,4 9. Kamil Stoch (Polska)

252,7 10. Stephan Leyhe (Niemcy)

250,1

--- 25. Stefan Hula (Polska) 220,3 33. Piotr Żyła (Polska) 104,9 35. Maciej Kot (Polska) 103,9 44. Klemens Murańka (Polska)

98,7 47. Dawid Kubacki (Polska) 96,5 52. Jakub Wolny (Polska) 93

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 440 2. Stefan Kraft (Austria) 369 3.

Karl Geiger (Niemcy) 347 4. Kamil Stoch (Polska) 275 5. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 273 6. Philipp Aschenwald (Austria) 272 7. Peter Prevc (Słowenia)

217

8.

Anze Lanisek (Słowenia) 206 9. Marius Lindvik (Słowenia) 183 10. Yukiya Sato (Japonia) 178 ...





15. Dawid Kubacki (Polska) 144 20. Piotr Żyła (Polska) 88

33. Maciej Kot (Polska) 30 34. Stefan Hula (Polska) 27 36. Jakub Wolny (Polska) 22 53. Klemens Murańka (Polska) 4