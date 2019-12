"Hej, co to ma być?". Centymetry od poważnego wypadku

Podczas 2. przejazdu slalomu giganta mężczyzn w Alta Badii mogło dojść nawet do tragedii. Kiedy Filip Zubcić mknął z ogromną prędkością do mety, nagle na jego drodze pojawił się marshall, który chciał przejść na drugą stronę. Na szczęście alpejczyk zdołał minimalnie ominąć nieroztropnego pracownika. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nieroztropny pracownik we wszystkim zorientował się w ostatniej chwili. Na szczęście w porę zauważył go Zubcić. Zawodnik pędził z prędkością 70 kilometrów na godzinę, a i tak wykonał manewr dzięki któremu zapobiegł bolesnemu zderzeniu.

Wygrał Kristoffersen

Po wszystkim był wściekły, nie mógł się powstrzymać. "Hej, co to ma być?" - krzyczał do zdezorientowanego marshalla. Organizatorzy zasugerowali, że zawodnik może powtórzyć przejazd, ale zespół Chorwata odmówił. Dlaczego? Tłumaczono, że przy kolejnym podejściu z pewnością nie będzie w stanie powtórzyć wyniku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Centymetry od tragedii. Alpejczyk minimlanie wyminął marshalla

Zubcić ostatecznie został sklasyfikowany na dziesiątej pozycji. Zawody wygrał 25-letni Kristoffersen, mistrz globu i wicemistrz olimpijski z Pjongczangu.

To dla niego 20. zwycięstwo w PŚ, a czwarte w tej konkurencji. Sukces wcale nie przyszedł mu łatwo, gdyż na półmetku plasował się na szóstej pozycji. Norweg został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Wyniki PŚ w slalomie gigancie:



1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1.57,33 (58,95/58,38)

2. Cyprien Sarrazin (Francja) 1.57,64 (1.00,03/57,61)

3. Zan Kranjec (Słowenia) 1.57,72 (59,00/58,72)

4. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 1.57,79 (58,92/58,87)

5. Marco Odermatt (Szwajcaria) 1.58,16 (58,76/59,40)

6. Marco Schwarz (Austria) 1.58,21 (58,91/59,30)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 10 z 44 zawodów):



1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 343 pkt

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 312

3. Alexis Pinturault (Francja) 296

4. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 274

5. Matthias Mayer (Austria) 257

6. Dominik Paris (Włochy) 249



Klasyfikacja PŚ w slalomie gigancie (po 3 z 11 zawodów):



1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 193 pkt

2. Zan Kranjec (Słowenia) 170

3. Tommy Ford (USA) 161