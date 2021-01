Norwegowie zbliżyli się do Polaków na 18 punktów w Pucharze Narodów

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Puchar Narodów to cykl rozgrywany w ramach corocznej edycji Pucharu Świata. Do punktacji liczą się wszystkie punkty zdobywane przez reprezentantów konkretnych kadr w rywalizacji indywidualnej, ale także wyniki z konkursów drużynowych (kolejno: 400 pkt za wygraną, 350 za drugie miejsce, aż do 50 pkt za ósmą lokatę).

Jak dotąd rozegrany został tylko jeden konkurs drużynowy – na początku sezonu w Wiśle, w którym Polacy zajęli trzecie miejsce za Austriakami i Niemcami.

Znakomita forma Biało-Czerwonych w Turnieju Czterech Skoczni pozwoliła jednak nadrobić straty do innych nacji, po konkursie na Bergisel wskoczyć nawet na pierwsze miejsce Pucharu Narodów.

Zawodnicy prowadzeni przez Michala Doleżala potwierdzili klasę również w Bischofshofen. W finałowym konkursie 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni bezkonkurencyjny był Kamil Stoch. W pierwszej dziesiątce mieliśmy w sumie trzech Polaków. Stoch wygrał, Piotr Żyła był siódmy, a Andrzej Stękała ósmy.

W Titisee-Neustadt, tuż po zakończeniu TCS, Biało-Czerwoni zachwycili w konkursie sobotnim. Triumfował Stoch, Żyła wywalczył lokatę trzecią.

W niedzielę to dwóch Norwegów stanęło na podium - na najwyższym stopniu Granerud, na drugim stopniu Daniel Andre Tande. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - wyskakał miejsce szóste.

Teraz rywalizacja zawita do Zakopanego.

Klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursach w Titisee-Neustadt:

1. Polska 2398 pkt

2. Norwegia 2380

3. Niemcy 2036

4. Austria 1463

5. Słowenia 1088

6. Japonia 1064

7. Rosja 259

8. Szwajcaria 200